В Чендемеровском сельском поселении Сернурского района начато строительство дорожной «артерии», которая соединит четыре населенных пункта: деревни Большая Коклала, Пунчерюмал с подъездами к деревням Нурсола и Тумерсола полноценной дорогой.

Сейчас в этих деревнях проживают около 450 человек. Все это время люди имели только грунтовую дорогу, которая во время распутицы приходила в негодность, и жители населенных пунктов оставались «оторванными» от районного центра транспортным сообщением.

«На данный момент выполнено строительство более полукилометра дороги. Земляное полотно уложено на сто процентов. Согласно заключенному контракту, завершение работ запланировано в первой декаде ноября», - рассказал прораб Юрий Трудников Главе региона Александру Евстифееву.

Руководитель республики осмотрел, как ведутся работы по строительству новой дороги. Общая ее протяженность составит почти 2,3 километра. Финансирование ведется идет из трех источников: за счет федерального, республиканского и местного бюджетов. Общая стоимость работ – более 38 млн рублей.

«Стоимость строительства достаточно высокая, потому что дорога является полноценной и перспективной. Наша дальнейшая задача - после того, как через два-три года это полотно, как говорят строители, устойчиво встанет, вернуться к дороге вновь, чтобы щебневое покрытие укрепить асфальтовым», - уточнил Александр Евстифеев.

Решение наболевшей для местных жителей проблемы сдвинулось с мертвой точки благодаря реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Нареканий к качеству выполняемых работ в ходе осмотра у руководителя республики не возникло.

«Подрядчики работают добросовестно. На начальном этапе был нарушен график выполнения работ. По этому поводу администрация представила подрядчикам претензию. У нас нет задачи ставить вопрос о гражданско-правовой ответственности, есть задача понудить подрядчика соблюдать график работы, потому что мы понимаем, если мы не завершим до 1 ноября, мы будем заканчивать строительство дороги с нарушением технологии, потому что в середине ноября будет промерзание грунта, когда работы выполнять нельзя, - сказал Александр Евстифеев. – Эта дорога затрагивает интересы небольшого количества людей, но это наши жители, и их интересы для нас очень важны», - завершил руководитель республики.

Перед руководством района поставлен ряд приоритетных задач. Среди них, в первую очередь, развитие социальной инфраструктуры и сельскохозяйственного блока. В районе имеется потенциал, который нужно развивать.