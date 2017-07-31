29 августа в Казанском Кремле семье героически погибшего начальника караула СПСЧ-3 Эдуарда Илларионова вручили орден МужестваЗа заслуги перед Российской Федерацией, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей в чрезвычайной ситуации, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» капитан внутренней службы Эдуард Вадимович ИЛЛАРИОНОВ Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно). Награждение провел Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Эдуард Илларионов получил тяжелые травмы во время тушения крупного пожара в складском здании Казанского порохового завода, который произошёл 24 марта 2017 года. Первым к месту пожара прибыло подразделение специальной пожарно-спасательной части № 3, возглавляемое капитаном внутренней службы Эдуардом Илларионовым. Офицер поставил задачу личному составу караула проложить магистральную линию, установить пожарные автомобили на водоисточники и провести боевое развертывание с учетом существующей для данного здания угрозы взрыва, и времени возникновения и существования опасной зоны поражения взрывной волной.Осознавая существующую опасность, капитан Илларионов не подверг опасности и обеспечил нахождение личного состава на безопасном расстоянии и в безопасной зоне со стороны угла здания, а сам принял решение в соответствии с задачами, возлагаемыми на руководителя тушения пожара, лично провести разведку в опасной зоне.В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 3 капитан внутренней службы Эдуард Илларионов получил тяжелые травмы. Он был передан бригаде «Скорой помощи». В пути следования в медицинское учреждение Эдуард Илларионов, к сожалению, скончался.Мужественные и решительные действия офицера обеспечили эффективный ход тушения пожара, позволили не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников объекта. Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в прекращении распространения огня и дальнейшей ликвидации пожара.Капитан внутренней службы Эдуард Илларионов проходил службу в Государственной противопожарной службе с 9 апреля 2001 года. За эти годы он зарекомендовал себя профессионалом в области пожарной безопасности и умелым руководителем. В совершенстве знал оперативно-тактические характеристики и пожарную опасность технологических процессов производств охраняемого объекта.На пожарах и учениях умело руководил вверенным караулом, проявляя личное мужество и решительность. Неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров в условиях реальной опасности для жизни и здоровья, за что был отмечен ведомственными и государственной наградами.Так, 24 октября 2013 года на Федеральном казенном предприятии «Казанский государственный казенный пороховой завод» загорелся цех лакокрасочных материалов. Распространение огня могло привести к очень трагическим последствиям. Уничтожить пожарище можно было только изнутри. Понимая это, звено капитана Илларионова, проявив мужество и отвагу, отправилось в объятое огнем здание и справилось с поставленной задачей. За исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при тушении пожара, Указом Президента РФ от 27.04.2015 № 210 он был награждён государственной наградой Российской Федерации - медалью «За отвагу».Как эту награду, так и последующие Эдуард заслужил, а не выслужил. За период службы он был награждён нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2012 году, годом спустя - памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», в 2014 - медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», имеются также медали МЧС России «За отличие в службе» II и III степеней. Успел он принять участие и в ликвидации последствий крушения теплохода «Булгария», потрясшее всю России в июле 2011 года.

По словам начальника СПСЧ-3 подполковника внутренней службы Сергея Лаврентьева, Эдуард отличался высокой ответственностью и железным спокойствием. «Всегда молча выполнял любое поручение, да так, что вызывал всеобщее изумление. Любили мы его и уважали. Всё звал с собою ребят в Марийку (Республика Марий-Эл) за грибами. А если уж ему повезет на «тихой» охоте кормил грибными деликатесами весь караул на протяжении зимы».

- Радовались за него, - продолжил Сергей Николаевич, - совсем скоро он должен был получить от МЧС России квартиру в новой девятиэтажке. Ведь Эдуард и его мама жили в бараке, который еще пленные немцы строили. Что еще сказать, - сокрушается начальник части, - для меня это был отличный человек, и командовал Эдуард моим бывшим караулом.

Его имя золотыми буквами выгравировано на стеле, посвященной памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга.