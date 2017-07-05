Национальный музей имени Евсеева принял в дар от сенатора Константина Косачева флаг Республики Марий Эл, побывавший на Северном полюсе.

На встрече с сотрудниками музея сенатор рассказал, что Госкорпорация «Росатом» организовала экспедицию на Северный полюс в честь сорокалетия исторического события: 17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории человечества достиг Северного полюса.Нынешняя экспедиция, которая состоялась на самом большом в мире атомном ледоколе «50 лет Победы», прошла в те же даты. Участниками её стали члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Российской Федерации, среди которых и сенатор от нашего региона Константин Косачев, взявший в долгий путь флаг Республики Марий Эл.Также на борту были первые лица, руководители российских предприятий, связанных с атомной энергетикой и ледокольным флотом. Полюса достигли через трое с половиной суток, и каждый день на борту ледокола специалисты читали лекции по освоению Северного морского пути. По словам Константина Косачева, благодаря этому «под конец экспедиции все её участники превратились в фанатов Арктики, влюблённых в неё полярников и лоббистов освоения Севера».

«Это безусловно значимый шаг для республики Марий Эл и в целом для России. Потому что освоение российского Севера - это общенациональная задача, и её не потянуть силами только прилегающих регионов. А успешный результат освоения Севера будет значим для всех регионов страны: это и заказы на промышленное оборудование, и развитие туристической отрасли, и, естественно, наука. Я рад тому, что во время экспедиции вот таким образом удалось привлечь внимание экипажа и своих коллег к республике Марий Эл», - добавил Константин Косачев.