Руководитель региона Александр Евстифеев встретился с членом ЦИК России Василием Лихачёвым.Во встрече также принимали участие председатель ЦИК республики Марий Эл Ирина Татаринова и министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы республики Сергей Трухин.В начале встречи Александр Евстифеев поблагодарил Василия Лихачева за внимание, оказанное региону:

«Я благодарен Вам за то, что вы не в первый раз нас навещаете. Это придаёт нам уверенность. Политическую ситуацию в Марий Эл мы оцениваем как стабильную. Основные политические силы сделали свой выбор, за что мы им также благодарны. Отмечу, что у нас нет конкуренции среди кандидатов, есть конкуренция среди программ. Все кандидаты ведут себя корректно, что создаёт уравновешенность во мнениях. И все кандидаты работают активно, встречаются с населением», - отметил Александр Евстифеев.

Руководитель региона обрисовал представителю ЦИК России основные задачи, стоящие перед Марий Эл в ближайшем будущем.

«Уникальность республики в том, что здесь есть очень крупные сельхозпроизводители, их руководители – это люди с гражданской позицией, которые предложили множество решений для усиления экономики региона. К примеру, небольшим фермерским хозяйствам и предприятиям нужно найти организационную форму их законного объединения в более крупные образования для приобретения семенного фонда, удобрений, техники, для создания логистической системы, для складского элеваторного хозяйства. В результате общими усилиями мы сформируем бренд «Марийский продукт», который для всей России станет гарантом, что это экологическая чистая продукция, а некоторые виды – детское питание на основе козьего молока – уникальные», - сообщил Александр Евстифеев.

Глава региона также рассказал о возможном решении вопросов в сфере культуры, промышленности и здравоохранения.В ответ Василий Лихачев отметил, что руководитель республики качественно изучил многие насущные вопросы жизнедеятельности региона.

«Ваш рассказ позволяет сделать вывод, что юристу и экономисту можно в короткие сроки освоить и сельскохозяйственный, и промышленный лексикон, и досконально изучить иные сферы деятельности республики. И, говорю совершенно искренне, я почувствовал в вас патриота марийской земли. Причём профессионала, который неформально размышляет о сегодняшнем дне. Такой государственный подход благоприятно влияет на позиции жителей региона», - добавил Василий Лихачев.

Василий Николаевич также положительно оценил работу ЦИК Республики Марий Эл.

«Когда есть гражданское общество, а внутри гражданского общества есть взаимопонимание, то может быть и критика, и конкуренция, и компромиссы, но люди заинтересованы в позитивном развитии именно этого региона Российской Федерации, перспективного региона с непростым наследием», - сказал в завершении Василий Лихачев.