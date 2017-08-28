Административная ответственность!



В зависимости от этих причин разнится и ответственность работодателя.

Она может быть материальной, административной и уголовной.

Административная и уголовная ответственность наступает, только если

в нарушении сроков выплаты зарплаты виноват работодатель.

Административная ответственность за несвоевременную выплату

зарплаты работодателем предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде:

• предупреждения или штрафа от 1 до 5 тысяч рублей – для должностных

лиц;



штрафа от 1 до 5 тысяч рублей – для ИП;

• штрафа от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Если это правонарушение работодатель допускает повторно, то ответ-

ственность наступает по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Наказание будет следующим:

• штраф от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц;

• штраф от 10 до 20 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей;

• штраф от 50до 70 тысяч рублей – для юридических лиц.

Следует отметить, что за повторное правонарушение в течение года

нерадивый руководитель предприятия может быть дисквалифицирован

на срок от 1 года до 3 лет.

Уголовная ответственность

В декабре 2010 года в Уголовный кодекс РФ была введена статья 145.1,

предусматривающая наказание за длительную невыплату заработной пла-

ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. При этом ответственность

наступает, даже если не выплачена только часть зарплаты.

Так, за неполную выплату зарплаты (то есть осуществление платежа

в размере менее половины подлежащей выплате суммы) свыше 3 месяцев

руководитель фирмы может быть лишен свободы на срок до 1 года. А за пол-

ную невыплату зарплаты в течение 2 месяцев (в том числе и при выплате

в эти 2 месяца зарплаты ниже МРОТ) руководитель фирмы может быть

лишен свободы на срок до 3 лет.

