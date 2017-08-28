АВТОР:Георгий Моисеев Руководитель местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Республике Марий Эл в Волжском районе.
Административная ответственность! В зависимости от этих причин разнится и ответственность работодателя. Она может быть материальной, административной и уголовной. Административная и уголовная ответственность наступает, только если в нарушении сроков выплаты зарплаты виноват работодатель. Административная ответственность за несвоевременную выплату зарплаты работодателем предусмотрена ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде: • предупреждения или штрафа от 1 до 5 тысяч рублей – для должностных лиц; • штрафа от 1 до 5 тысяч рублей – для ИП; • штрафа от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. Если это правонарушение работодатель допускает повторно, то ответ- ственность наступает по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Наказание будет следующим: • штраф от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц; • штраф от 10 до 20 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей; • штраф от 50до 70 тысяч рублей – для юридических лиц. Следует отметить, что за повторное правонарушение в течение года нерадивый руководитель предприятия может быть дисквалифицирован на срок от 1 года до 3 лет. Уголовная ответственность В декабре 2010 года в Уголовный кодекс РФ была введена статья 145.1, предусматривающая наказание за длительную невыплату заработной пла- ты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. При этом ответственность наступает, даже если не выплачена только часть зарплаты. Так, за неполную выплату зарплаты (то есть осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы) свыше 3 месяцев руководитель фирмы может быть лишен свободы на срок до 1 года. А за пол- ную невыплату зарплаты в течение 2 месяцев (в том числе и при выплате в эти 2 месяца зарплаты ниже МРОТ) руководитель фирмы может быть лишен свободы на срок до 3 лет.