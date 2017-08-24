Совещание по вопросам подготовки кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики региона прошло 25 августа в Доме Правительства Марий Эл в рамкахРаботу совещания возглавил руководитель республики Александр Евстифеев. Во встрече приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, руководители министерств и ведомств республики, ректоры и представители профессорско-преподавательского состава вузов Марий Эл, руководители профессиональных образовательных организаций региона, ведущих предприятий и организаций республики – социальных партнеров учреждений высшего образования.

«Статистика отмечает положительную динамику в экономике республики. Это еще раз говорит о важности работы по подготовке квалифицированных специалистов, в особенности, рабочих профессий. Выпускник любого учебного заведения Марий Эл после окончания должен найти работу по специальности. Это одна из важнейших задач отрасли. Общая занятость выпускников 2017 года, с учетом всех каналов распределения, составляет 99,5% - это, на первый взгляд, хорошо. С другой стороны, только 56,3% трудоустроено по профилю полученной специальности в республике. Эту ситуацию следует менять», - обозначил руководитель республики Александр Евстифеев.