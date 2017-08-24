Они будут созданы на базе региональных вузов. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова во время своего визита в Йошкар-Олу.Совещание по вопросам подготовки кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики региона прошло 25 августа в Доме Правительства Марий Эл в рамках республиканской августовской педагогической конференции.Работу совещания возглавил руководитель республики Александр Евстифеев. Во встрече приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, руководители министерств и ведомств республики, ректоры и представители профессорско-преподавательского состава вузов Марий Эл, руководители профессиональных образовательных организаций региона, ведущих предприятий и организаций республики – социальных партнеров учреждений высшего образования.

«Статистика отмечает положительную динамику в экономике республики. Это еще раз говорит о важности работы по подготовке квалифицированных специалистов, в особенности, рабочих профессий. Выпускник любого учебного заведения Марий Эл после окончания должен найти работу по специальности. Это одна из важнейших задач отрасли. Общая занятость выпускников 2017 года, с учетом всех каналов распределения, составляет 99,5% - это, на первый взгляд, хорошо. С другой стороны, только 56,3% трудоустроено по профилю полученной специальности в республике. Эту ситуацию следует менять», - обозначил руководитель республики Александр Евстифеев.

Глава региона призвал участников совещания не «вариться в собственном соку», а чутко реагировать на баланс спроса и предложения на рынке труда, отметив, что появляются новые направления экономики. В частности, сегодня регион заинтересован в развитии IT-сферы и туризма, поэтому учебные заведения должны знать долгосрочные и среднесрочные планы и учитывать их в своей работе.Перед министерством образования и науки республики Глава региона поставил задачу определить, какие профессиональные кадры будут нужны, и сколько из них смогут трудоустроиться по специальности сразу после окончания учебы.

«По этим двум индикаторам мы будем оценивать работу министерства. Можно сколь угодно хорошо заниматься организацией учебного процесса. Но самый главный результат - трудоустройство людей. Наша цель – добиться того, чтоб молодежь имела возможность получить качественное образование и без проблем найти работу по специальности в республике. Задача системы образования - научить молодых людей тем знаниям и навыкам, которые помогут им остаться жить и работать на земле своих предков», - сказал Александр Евстифеев.

Стратегические аспекты развития образования в своем докладе обозначила замминистра образования и науки России Людмила Огородова. Она отметила, что в ближайшее время большое внимание будет уделено формированию новых стандартов на базе шести приоритетных проектов. Среди них доступное дополнительное образование для детей, создание современной образовательной среды для школьников, рабочие кадры для передовых технологий и другие. Людмила Огородова подчеркнула, что впервые начал расти престиж рабочих профессий. В этом году он повысился на 17 процентов. На одном из проектов – вуз как центр пространства создания инноваций – Людмила Огородова остановилась более подробно.

«Модель создания центров инноваций пока не объявлена. Она появится 1 сентября. Но уже 1 октября нужна будет заявка для отбора. В декабре мы должны открыть в 30 субъектах Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, 40 вузовских центров инноваций. Это задача развития территорий России. К 2025 году не менее чем в 80 субъектах должно быть уже 100 центров. Опорные университеты обязаны войти в эту программу», - сказала Людмила Огородова.

Замминистра образования и науки России, говоря о Марий Эл, отметила вызовы, которые стоят перед вузами республики - вовлечение бизнеса в инновационную деятельность: исследования, разработки и внедрение; повышение кадрового потенциала, задействованного в исследованиях и разработках; увеличение финансирования исследований и разработок; удержание талантливой молодежи.В целом в Марий Эл показатель трудоустройства выпускников выше среднего показателя по России. Также в числе положительных сторон характеристики вузов республики – привлечение иностранных студентов, магистерская подготовка и уровень материально-технического обеспечения. Среди негативных сторон отмечены непривлекательность вузов региона для талантливых абитуриентов, невысокая результативность исследовательской деятельности и низкий уровень целевого приема.На совещании были рассмотрены вопросы внедрения в высшее образование современных технологий и новых форм обучения, развития исследований и инноваций, трудоустройства выпускников, аттестации научно-педагогических кадров, а также роль вузов в развитии регионов.

«Вуз – основа для губернатора и власти на месте. Программа опорного университета – это внутреннее развитие самого университета, а приоритетный проект «вуз как центр пространства создания инноваций», это вклад университета в развитие экономики и общества, изменения качества окружающей среды, чтоб ваши выпускники оставались в регионе», - пояснила Людмила Огородова.

Об опорном университете, как основе устойчивого социально-экономического развития региона, высказался председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Руководитель Минздрава республики Марина Панькова отметила роль опорного вуза в подготовке медицинских кадров.Опытом взаимодействия вузов республики с бизнесом и темой подготовки кадров для высокотехнологичного производства и предприятий оборонно-промышленного комплекса поделились руководители Завода полупроводниковых приборов Петр Козлов и Марийского машиностроительного завода Владимир Шевцов, а также ректоры МарГУ Михаил Швецов и «Волгатеха» Виктор Шебашев.

«Спрос на специалистов очень велик. Но, например, получив контрольные цифры приема на 2018 год по специальности «радиолокационные системы и комплексы», мы не получили ни одного места. Хотя и мы, и второй вуз республики имеем сильные возможности при подготовке данных специалистов. Хочу через вас обратиться, чтоб посмотреть ситуацию и, возможно, в перспективе ее выправить. Республика нуждается в подготовке кадров, в России кадры востребованы», - обратился к замминистра образования и науки РФ Людмиле Огородовой ректор Поволжского государственного технического университета Виктор Шебашев.

Подводя итог совещания, Людмила Огородова отметила эффективность состоявшегося разговора и результативность проведенной работы, высоко оценила участие и заинтересованность руководителя республики Александра Евстифеева в решении вопроса подготовки кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики региона.

«Будем мыслить и обсуждать. Бизнес и вузы мотивированы, чтобы дальше развиваться», - заключил Александр Евстифеев и поблагодарил всех за активную работу.