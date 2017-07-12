Александр Евстифеев: "Необходимо увеличить ассигнования на бесплатное питание школьников из многодетных семей"
25 августа в Йошкар-Оле состоялась педагогическая конференция работников образования Республики Марий Эл. Она традиционно проходит в преддверии первого сентября.
В этом году высокий статус встрече учителей придало участие в работе конференции Главы региона Александра Евстифеева, заместителя министра образования и науки России Людмилы Огородовой и председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
«Необходимо увеличить ассигнования на бесплатное питание школьников из многодетных семей. На сегодняшний момент установлена норма питания не менее 25 рублей в день на одного обучающегося. В бюджете на 2017 год на данные расходы предусмотрено более 48 миллионов рублей. При увеличении норматива до 98 рублей необходимо дополнительно более 140 миллионов», - подчеркнул на конференции Александр Евстифеев.
ОБЩЕСТВОЗа полгода в Минсоцразвития Марий Эл рассмотрели более 4000 устных и письменных обращенийВ I полугодии 2017 г. в Министерство социального развития Марий Эл поступило 4 373 обращения от граждан, в т.ч. 636 - письменных, 3 737 - устных. Количество обращений в I полугодии 2017 г. увеличилось на 53,7 % (2 350 обращения) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в том числе количество письменных обращений возросло на 49,7 % (316 обращений), количество устных обращений – на 54,4 % (2 034 обращения).24/07/2017
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