25 августа в Йошкар-Оле состоялась педагогическая конференция работников образования Республики Марий Эл. Она традиционно проходит в преддверии первого сентября.

В этом году высокий статус встрече учителей придало участие в работе конференции Главы региона Александра Евстифеева, заместителя министра образования и науки России Людмилы Огородовой и председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

«Необходимо увеличить ассигнования на бесплатное питание школьников из многодетных семей. На сегодняшний момент установлена норма питания не менее 25 рублей в день на одного обучающегося. В бюджете на 2017 год на данные расходы предусмотрено более 48 миллионов рублей. При увеличении норматива до 98 рублей необходимо дополнительно более 140 миллионов», - подчеркнул на конференции Александр Евстифеев.