25 августа руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев и министр Российской Федерации Михаил Абызов провели публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Управления Росссельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. В мероприятии также участвовали заместитель руководителя Россельхознадзора России Светлана Алексеева и заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов.

В начале мероприятия Михаил Абызов напомнил собравшимся об основных принципах и целях приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Отметим, что 14 июля 2017 года по инициативе Главы Республики Марий Эл в Йошкар-Оле состоялось обсуждение шагов по реализации этого федерального приоритетного проекта. Была поставлена задача – сократить количество проверок предприятий в 2018 году на треть.

«Мы разработали и утвердили «дорожную карту» по реформированию региональной контрольно-надзорной деятельности. Четыре из девяти её пунктов уже выполнены. По всем видам регионального государственного контроля утверждены положения, регламенты государственных функций. А по семи приоритетным видам контроля в адрес соответствующих федеральных органов исполнительной власти направлены предложения по определению критериев отнесения объектов к определенной категории риска», - сообщил собравшимся руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Сегодняшние публичные обсуждения – следующий шаг по реализации реформы КНО, результатом которой станет снижение давления на бизнес со стороны контролирующих органов. Марий Эл – один из первых регионов в стране, где реформа деятельности контрольно-надзорных органов перешла из теоретической в практическую фазу. Задачей встречи собравшиеся обозначили проработку конкретных вопросов взаимодействия Россельхознадзора, муниципалитетов и сельских товаропроизводителей.Как выяснилось в ходе обсуждения, вопросов накопилось немало. Руководителей предприятий переработки интересовала и возможность введения «надзорных каникул» для крупных сельхозпроизводств, и предотвращение возникновения африканской чумы на свиноводческом комплексе, и работа лабораторий качества в ветеринарии. На все вопросы руководители получили от федеральных чиновников исчерпывающие ответы по исправлению существующих недостатков при проведении контрольно-надзорной деятельности.Подводя итог, Михаил Абызов высоко оценил усилия властей Марий Эл в данном направлении.

«Самое главное, что руководство республики считает эту тему одним из главных составляющих успеха в развитии предпринимательства. Потому что хорошо развивающееся предпринимательство, развивающаяся экономика – это благосостояние граждан, и без эффективной работы КНО достичь его невозможно. Сегодняшние публичные слушания показали, что в обсуждение активно включился и бизнес. А без обратной связи, без оценки бизнеса относительно правильности выбранного нами пути, мы эту работу эффективно не проведём. Но и бизнес должен выходить на новый уровень требований, который сегодня предъявляет государство», - сказал министр Российской Федерации Михаил Абызов.

Руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев так обозначил ключевые принципы реформы КНО.

«Бизнес в республике должен ощущать себя совершенно уверенно, должен развиваться. Сегодня в ходе обсуждения эту тему мы поднимали не раз. И все сходятся во мнении: и контрольно-надзорная деятельность, и соответствующие федеральные органы обязательно нужны. Но их задача состоит в том, чтобы они приносили пользу, а не вред. При этом никто не снял с них ответственности за обеспечение качества и безопасности продукции. При этом и бизнес должен понимать, что такие требования – это не только позиция контрольно-надзорных органов, но и нормативный статус. Именно поэтому для нас сегодня реформа контрольно-надзорной деятельности – принципиальный вопрос. Республика находится в непростой экономической ситуации и не может себе позволить неэффективной системы контроля и надзора. Необходимо, чтобы добросовестный бизнес ощутил снижение нагрузки на себя, а бизнес, который находится в тени, понёс за это заслуженную ответственность», - заявил Александр Евстифеев.

Напомним, что реализация реформы КНО в Марий Эл стартовала по поручению и проходит под личным контролем руководителя республики. Непосредственно отвечает за реализацию реформы в регионе — первый заместитель председателя правительства Сергей Сметанин.