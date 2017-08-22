25 августа в Йошкар-Оле состоялась педагогическая конференция работников образования Республики Марий Эл. Она традиционно проходит в преддверии первого сентября.

В этом году высокий статус встрече учителей придало участие в работе конференции Главы региона Александра Евстифеева, заместителя министра образования и науки России Людмилы Огородовой и председателя Комитета Совета Федерации по международным делам КонстантинаКосачева.Руководитель республики Александр Евстифеев, приветствуя участников педагогической конференции, отметил, что сегодня в сфере образования работает более 24,5 тысяч человек. В своем выступлении Глава региона сделал акцент на проблемных вопросах отрасли. Так Александр Евстифеев сказал, что из 252 общеобразовательных учреждений 20 находятся в деревянных зданиях, одно в аварийном состоянии, 89 требуют капитального ремонта, 29не имеют санитарно-гигиенических помещений.Отдельно Александр Евстифеев остановился на решении таких важных задач, как создание новых ученических мест и переход школ на работу в одну смену, повышение качества образования и сокращение очередей в детские сады, обеспечение школьными учебниками, учебно-лабораторным, спортивным и технологическим оборудованием, поддержке одаренных детей и работающих с ними педагогов, кадровой политике.

«Сегодня на совещании в правительстве мы уже говорили о том, чтобы вернуть статус самостоятельного учебного учреждения для подготовки педагогических кадров. Нам необходим целевой прием и контрактное трудоустройство молодых учителей, стимулирование профессионального развития педагогов через участие в конкурсах профмастерства, систему финансовой поддержки участников и победителей конкурсов. Также необходимы поддержка и развитие института наставничества и активизация строительства служебного жилья для работников бюджетной сферы», - определил Александр Евстифеев.

Руководитель республики отметил необходимость увеличения территории покрытия и регулярности движения маршрутов «Школьных автобусов». В этом году федеральным правительством республике будет выделено 27 автобусов, 19 из которых уже прибыли в Марий Эл при участии и поддержке сенатора Константина Косачева.

«Необходимо увеличить ассигнования на бесплатное питание школьников из многодетных семей. На сегодняшний момент установлена норма питания не менее 25 рублей в день на одного обучающегося. В бюджете на 2017 год на данные расходы предусмотрено более 48 миллионов рублей. При увеличении норматива до 98 рублей необходимо дополнительно более 140 миллионов», - также подчеркнул Александр Евстифеев.

В завершении выступления Глава региона поздравил работников образования с началом нового учебного года, пожелав провести его интересно и творчески.На педконференции были представлены доклады, посвященные актуальным вопросам современного образовательного процесса.Замминистра образования и науки России Людмила Огородова рассказала о создании единого образовательного пространства, повышении квалификации педагогов и других аспектах развития отрасли.

«Республика Марий Эл относится к регионам, где выстроена стабильная, эффективно функционирующая система образования. Сегодня мы обсуждаем приоритетные проекты в сфере образования. У Правительства Республики Марий Эл есть понимание и заинтересованность занять активную позицию в реализации этих проектов», - отметила Людмила Огородова.

После выступлений докладчиков состоялось вручение наград. В рамках пленарного заседания Августовской конференции работников образования за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова наградила четырех педагогов республики. Двум учителям присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», еще шестерым - звание «Заслуженный работник образования Республики Марий Эл».