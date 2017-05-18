26/08/2017

Заслуженный ветеран марийской Госавтоинспекции Марий Эл отметил 80-летний юбилей

В торжественной обстановке ветераны и руководство столичной Госавтоинспекции поздравили Богданова Илью Андреевича с юбилеем.





25 августа поздравления от руководства Совета ветеранов МВД по Республике Марий Эл, первичной ветеранской организации ГИБДД и личного состава Госавтоинспекции принимал старшина милиции в отставке Богданов Илья Андреевич. Председатель Совета ветеранов МВД по Республике Марий Эл Рамазан Пшидаток поздравил Илью Андреевича с юбилеем и наградил медалью «Ветеран Российской Федерации». И.о. начальника ОГИБДД УМВД России по городу Йошкар-Оле майор полиции Сергей Подоплелов от лица всего личного состава поздравил Илью Андреевича, с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и оптимизма.





С 1962 по 1987 годы ветеран служил в ОРУД-ГАИ города Йошкар-Олы. В течении 25 лет Илья Андреевич работал на различных должностях: милиционер-регулировщик, инспектор ДПС, старшина службы обеспечения отдельного дивизиона и отдельной роты ДПС ГАИ. Старшина милиции Илья Богданов имеет 23 поощрения. Награжден медалями «За безупречную службу», «Ветеран труда», Почетными грамотами МВД и нагрудным знаком «Отличник милиции».

25 августа поздравления от руководства Совета ветеранов МВД по Республике Марий Эл, первичной ветеранской организации ГИБДД и личного состава Госавтоинспекции принимал старшина милиции в отставке Богданов Илья Андреевич. Председатель Совета ветеранов МВД по Республике Марий Эл Рамазан Пшидаток поздравил Илью Андреевича с юбилеем и наградил медалью «Ветеран Российской Федерации». И.о. начальника ОГИБДД УМВД России по городу Йошкар-Оле майор полиции Сергей Подоплелов от лица всего личного состава поздравил Илью Андреевича, с юбилеем и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и оптимизма.С 1962 по 1987 годы ветеран служил в ОРУД-ГАИ города Йошкар-Олы. В течении 25 лет Илья Андреевич работал на различных должностях: милиционер-регулировщик, инспектор ДПС, старшина службы обеспечения отдельного дивизиона и отдельной роты ДПС ГАИ. Старшина милиции Илья Богданов имеет 23 поощрения. Награжден медалями «За безупречную службу», «Ветеран труда», Почетными грамотами МВД и нагрудным знаком «Отличник милиции». «Отличаясь исполнительностью, деловитостью, требовательностью к себе, Илья Андреевич с полной отдачей, профессионально трудился долгие годы, передавая свои знания и опыт молодому поколению»,- подчеркнул председатель Ветеранской организации Госавтоинспекции полковник милиции в отставке Василий Сандульский.

В этот торжественный день много было сказано теплых слов в адрес юбиляра. И, несмотря на возраст, ветеран не перестает удивлять окружающих своим оптимизмом, любовью к жизни и отличной памятью. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Йошкар-Оле Илью Андреевича не забывают и приглашают на занятия с личным составом, чтобы ветеран мог поделиться своими воспоминаниями о службе в милиции. Жизненный опыт, который передается от ветеранов к молодому поколению сотрудников бесценен. Эти встречи дарят много радости за наших дорогих ветеранов. Принимая поздравления, Илья Андреевич поблагодарил за внимание и поддержку, которую на протяжении многих лет оказывает руководство ГИБДД и столичная Госавтоинспекция. В этот торжественный день много было сказано теплых слов в адрес юбиляра. И, несмотря на возраст, ветеран не перестает удивлять окружающих своим оптимизмом, любовью к жизни и отличной памятью. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Йошкар-Оле Илью Андреевича не забывают и приглашают на занятия с личным составом, чтобы ветеран мог поделиться своими воспоминаниями о службе в милиции. Жизненный опыт, который передается от ветеранов к молодому поколению сотрудников бесценен. Эти встречи дарят много радости за наших дорогих ветеранов. Принимая поздравления, Илья Андреевич поблагодарил за внимание и поддержку, которую на протяжении многих лет оказывает руководство ГИБДД и столичная Госавтоинспекция.

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Йошкар-Оле Нравится

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