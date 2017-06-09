25/08/2017

«Ростелеком» обеспечит защиту электронных ресурсов «Мариэнерго»

«Ростелеком» предоставит виртуальные частные сети (Virtual Private Network, VPN) для филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Республике Марий Эл.





VPN объединит головной офис заказчика, расположенный в городе Йошкар-Оле, с 13 точками компании в Советском, Оршанском, Моркинском, Звениговском, Волжском, Куженерском, Параньгинском, Медведевском и Килемарском районах республики. Максимальная пропускная способность сети IP VPN составит 10 Мбит/с.



Технологическое решение обеспечит безопасную передачу данных, позволит клиенту координировать деятельность подразделений и совместно использовать централизованные IT-сервисы и ресурсы.

VPN объединит головной офис заказчика, расположенный в городе Йошкар-Оле, с 13 точками компании в Советском, Оршанском, Моркинском, Звениговском, Волжском, Куженерском, Параньгинском, Медведевском и Килемарском районах республики. Максимальная пропускная способность сети IP VPN составит 10 Мбит/с.Технологическое решение обеспечит безопасную передачу данных, позволит клиенту координировать деятельность подразделений и совместно использовать централизованные IT-сервисы и ресурсы. «В работе нашего предприятия важна оперативность и защищенность передачи информации между подразделениями. Благодаря виртуальной частной сети отделения получат возможность быстрого, бесперебойного и закрытого от несанкционированного доступа обмена данными», – прокомментировал начальник департамента корпоративных и технологических АСУ «Мариэнерго» Александр Казаков.

Напомним, что создание VPN (виртуальная частная сеть) для предприятий и организаций не требует приобретения специального оборудования и выделение IT-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера.



Важным преимуществом технологии является возможность использования на базе защищенных каналов связи дополнительных услуг: видеоконференцсвязи, корпоративной телефонии, системы электронного документооборота, видеонаблюдения и других сервисов .



Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии, а также технологическому присоединению к электросетям потребителей Республики Марий Эл. Напомним, что создание VPN (виртуальная частная сеть) для предприятий и организаций не требует приобретения специального оборудования и выделение IT-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера.Важным преимуществом технологии является возможность использования на базе защищенных каналов связи дополнительных услуг:Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии, а также технологическому присоединению к электросетям потребителей Республики Марий Эл.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

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