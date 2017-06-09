VPN объединит головной офис заказчика, расположенный в городе Йошкар-Оле, с 13 точками компании в Советском, Оршанском, Моркинском, Звениговском, Волжском, Куженерском, Параньгинском, Медведевском и Килемарском районах республики. Максимальная пропускная способность сети IP VPN составит 10 Мбит/с.
Технологическое решение обеспечит безопасную передачу данных, позволит клиенту координировать деятельность подразделений и совместно использовать централизованные IT-сервисы и ресурсы.
«В работе нашего предприятия важна оперативность и защищенность передачи информации между подразделениями. Благодаря виртуальной частной сети отделения получат возможность быстрого, бесперебойного и закрытого от несанкционированного доступа обмена данными», – прокомментировал начальник департамента корпоративных и технологических АСУ «Мариэнерго» Александр Казаков.
Напомним, что создание VPN (виртуальная частная сеть) для предприятий и организаций не требует приобретения специального оборудования и выделение IT-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера.
Важным преимуществом технологии является возможность использования на базе защищенных каналов связи дополнительных услуг: видеоконференцсвязи, корпоративной телефонии, системы электронного документооборота, видеонаблюдения и других сервисов.
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет деятельность по передаче (транспортировке) и распределению электрической энергии, а также технологическому присоединению к электросетям потребителей Республики Марий Эл.