О путях развития марийской IT-школы шла речь на одной из дискуссионных площадок экономического форума «Время возможностей».

«Инвестиции в кадры – инвестиции в будущее». Так назвали свою тему участники дискуссии. Задачей собравшихся было обозначить приоритеты в развитии отрасли в регионе, озвучить первые шаги по достижению целей.Тон активной работе площадки задал проректор Поволжского государственного технического университета Александр Волков. Он напомнил, что IT-отрасль играет сегодня ключевую роль при решении задач развития национальной экономики, обеспечения безопасности государства. В современном мире наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в этой отрасли. Именно поэтому развитие системы подготовки IT-кадров должно обеспечить высокий уровень приема в вузы, а в дальнейшем – обеспечить отрасль профессиональными специалистами. Тем более что программисты Республики Марий Эл сегодня занимают одну из лучших позиций в России.Первым взял слово председатель Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС Софт» Владислав Маймин, рассказав о деятельности возглавляемой им организации, которая сегодня объединяет 11 IT-компаний.

«Основным ресурсом компании нашего профиля являются программисты, разработчики, и все, кто с этим связан. Не будет людей – не будет идей. Но кадры в один день не воспитаешь, а по нашим подсчётам, сегодня потребность в программистах и специалистах околопрограммных специальностей примерно 200 человек в год. Поэтому мы готовы предпринимать усилия в этом направлении», - рассказал Владислав Маймин.

По его словам, сейчас Ассоциация направила заявку для включения в российскую программу «Цифровая экономика», утвержденную Правительством России в июле 2017 года. Цель её – системное развитие и внедрение цифровых технологий во все области жизни. Отдельным аспектом программы, реализация которой рассчитана до 2024 года, значится подготовка кадров.Второй своей задачей члены Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС Софт» видят широкую популяризацию Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, как удобного места для проживания.

«Сегодня 36% выпускников покидают наш город. Причём уезжают, как правило, лучшие, сильные. Именно таких и надо попытаться оставить. Многие здесь присутствующие пробовали жить в других городах и даже других странах. Но вернулись обратно. Потому что Йошкар-Ола – это хороший город для жизни. Здесь есть всё, чтобы жить счастливо и комфортно», - добавил Владислав Маймин. Для этого, по словам спикера, необходимо рассказывать нынешним школьникам о масштабных проектах российского и международного уровня, которые реализуют марийские IT-компании.

Начать предлагается уже с ближайшего учебного года, организовав в январе 2018-го специальный лагерь для призёров российских олимпиад по информатике. А в следующем учебном году – удвоить количество профориентированных классов по информатике. Сегодня таких в Йошкар-Оле только семь.Отметим, что наибольший опыт в сфере подготовки детей в IT-классах сегодня у «Инфосферы» компании «iSpring». Её руководитель Юрий Усков рассказал на дискуссионной площадке, что с момента организации школы в 2009 году количество обучающихся выросло более чем в 12 раз. Сегодня в «Инфосфере» занимаются около 500 воспитанников.

«Наша система схожа с обучением в музыкальной школе. Многолетняя учебная программа позволяет сформировать знания на профессиональном уровне. Выпускник школы получает информационные навыки на уровне отраслевых специалистов. Хотя мы считаем, что этот объем знаний должен даваться и в средней школе, хотя бы в профильных классах», - рассказал Юрий Усков.

Автор проекта считает, что если республика хочет достичь выдающихся результатов в создании бизнесов, которые бы занимались IT-услугами и разработкой ПО, то эту модель нужно масштабировать в системе общего образования. Для этого имеется и методическая база, и результаты: из года в год учащиеся «Инфосферы» занимают призовые места на всероссийских олимпиадах по робототехнике.Юрий Усков рассказал о продолжении проекта – лицее информационных технологий «Инфотех», который появился в Марий Эл в 2015 году, и о детском лагере «Инфопорт», куда съезжаются дети из соседних регионов Поволжья.

«Эти проекты хорошо работают на создание имиджа республики как высокотехнологичного региона. И такой эффект работает непосредственно на целевую аудиторию инновационной экономики», - добавил Юрий Усков.

О направлениях развития IT-образовательной среды в республике рассказала первый заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл Нонна Антоничева, а опытом подготовки вузовских специалистов в этой отрасли поделились заведующий кафедрой информатики и системного программирования Волгатеха Андрей Бородин и генеральный директор OOO «КСБ-СОФТ» Сергей Сергеев.Собравшиеся пришли к выводу, что в Республике Марий Эл сегодня накоплен большой опыт по созданию системы подготовки высококвалифицированных специалистов в IT-отрасли, и его необходимо развивать и тиражировать, чтобы закрепить за Йошкар-Олой звание IT-столицы.