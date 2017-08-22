В Йошкар-Оле завершил работу первый в истории Республики Марий Эл межрегиональный экономический форум «Время возможностей». В нем приняли участие более 500 делегатов - представителей бизнеса, ученых, руководителей министерств и ведомств.

Он стал своего рода площадкой для диалога в достижении договоренностей, направленных на реализацию проектов в различных отраслях экономики, а также местом, где были презентованы инвестиционные возможности марийских предпринимателей.На семи дискуссионных площадках были обсуждены сотрудничество в сельском хозяйстве, сферах туризма, экологии, энергетики, образовании, промышленности, финансов, телекоммуникации и других отраслей. Участники встречи не обошли стороной и тему реформы контрольно-надзорных органов.В рамках площадки «Блиц-инвест» эксперты рассмотрели 9 инвестиционных проектов и предложений, оценили их актуальность, возможность реализации в республике и высказали рекомендации по претворению в жизнь представленных идей.Три проекта набрали наибольшее количество баллов. Это инвестиционная программа по развитию свиноводства в Племзаводе «Шойбулакский», клиника амбулаторного гемодиализа и телеметрическая система учета потребления ресурсов.Проекты планируется реализовать за счет собственных средств, привлекаемых ресурсов и за счет их включения в федеральные и региональные целевые программы. Всеми заявителями проектов отмечена необходимость поддержки проектов со стороны Правительства Республики Марий Эл. В первую очередь – организационной поддержки, помощи в продвижении продукции, а также просьба рассмотреть возможность получения субсидий в рамках действующих федеральных и региональных программ поддержки хозяйствующих субъектов.

«В целом площадка показала высокую эффективность. Подобный формат проведения мероприятий может и в дальнейшем эффективно использоваться для поиска и содействия в реализации новых инвестиционных проектов и, в случае соответствующего решения Главы Республики Марий Эл, данная работа будет продолжена», - отметил при подведении итогов генеральный директор Торгово-промышленной палаты республики Герман Дементьев.

В работе другой тематической площадки, посвященной развитию АПК, приняло участие более 100 человек. Впервые за много лет детально обсудили такое направление, как льноводство. Но в основном говорили о развитии молочного животноводства.

«Изначально новый состав правительства республики сделал приоритетом своих действий развитие в сельском хозяйстве молочного животноводства. Поэтому тема вызвала небывалый интерес и мотивацию к развитию этого направления», - пояснил генеральный директор Племзавода «Семеновский» Александр Козырев.

Вместе с тем, участники форума рассказали и о планах по созданию нового бренда «Марийский продукт». Он объединит крупных товаропроизводителей и фермеров для выведения их продукции на внутрироссийский и внешний рынки, поможет в сбыте через федеральные сети, а также в рекламе продукта и подтверждении его экологической безупречности.

«Бренд должен быть разработан. Мы в течение нескольких месяцев уже трудимся над этим. Сегодня коллеги представили 13 вариантов маркировки бренда. На мой взгляд, все они имеют право на существование. Эксперты и профессиональное сообщество определят, какой станет основным», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Сидыганов.

В зале Драмтеатра, где объявили о результатах работы дискуссионных площадок, состоялось выступление руководителя республики Александра Евстифеева. По убеждению Главы региона, необходимо использовать все возможные инструменты в части поддержки бизнес-сообщества.

«Первоочередная причина выбора тем дискуссионных площадок – кадровое обеспечение республики и реальные потребности для развития региона. Наша встреча с бизнесом не первая. Мы уже встречались по аналогичным темам, но не в таком большом формате. Мы сегодня вошли в тему не только теории, но и практики. Заключили 4 соглашения между правительством и конкретными субъектами. Пока этого мало, но главная задача – показать настроение власти по отношению к бизнесу, государственно-частному партнерству, - сказал Александр Евстифеев. – Мы понимаем, что разговор о налаживании взаимодействия нужно продолжить. Сегодня фурора никто не ждал. Мы определили предмет – о чем говорить, договорились, каких специалистов привлекать, как заинтересовать молодежь. Это итоги, которые нельзя оценить в деньгах или сиюминутном успехе. Это не то, чтобы отложенный эффект, это ожидающий эффект, который наступит, если в данном направлении двигаться», - подчеркнул руководитель республики Александр Евстифеев.

В промежутках между многочисленными лекциями, докладами и презентациями, участникам и гостям форума предлагали ознакомиться с продукцией марийских товаропроизводителей, разместившихся в фойе театра, и окунуться в ярмарочную атмосферу, царившую в Царевококшайском Кремле.

«Форуму-2018, думаю, быть, потому что и в начале, и в завершении было сказано, в каком формате мы работаем. Бизнес говорит, дайте время на подготовку, чтоб мы на форум пришли с предложениями по бизнес-проектам, проработав их в банковской сфере, и с контрагентами. Эта площадка сближает их с точки зрения выстраивания контактов, поэтому ожидания бизнес-сообщества надо поддерживать», - заверил руководитель республики Александр Евстифеев

Очевидно, что статус первого в Марий Эл экономического форума оказался достаточно высоким. Хорошие партнерские отношения определены и выстроены. Вслед должны прийти и денежные средства. Власти уверены, подобные встречи помогают выстроить диалог на долгосрочную перспективу.