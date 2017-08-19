Первый межрегиональный экономический форум «Время возможностей», который проходит сегодня в Йошкар-Оле, открылся презентационной площадкой «Блиц-инвест».

Формат мероприятия, проходившего в холле третьего этажа Академического русского театра драмы, предполагал презентацию проекта или инвестиционного предложения руководству республики и экспертам. По замыслу организаторов – Министерства экономического развития и торговли Марий Эл – проект должен быть направлен на организацию нового или развитие действующего производства, привлечение инвестиций в регион в целом, а также освоение и выпуск новых видов продукции или услуг.В течение часа перед официальным открытием межрегионального экономического форума «Время возможностей» собравшимся представили 8 проектов, предлагаемых к реализации на территории региона.Так, проект «Агропарк «Марий Эл», который презентовал ректор Марийского госуниверситета Михаил Швецов, предполагает создание на полутора гектарах в центре Йошкар-Олы территории этнической идентичности с обустройством этноусадьбы, городом мастеров, тотемной аллеи и рощи, а также этнокафе «Нончык Патыр» и торгового павильона «Марийский продукт». На этой же территории разместится павильон «Планета профессий» с круглогодичной вместимостью 100 человек.Глава администрации Звениговского района Владимир Геронтьев презентовал проект берегоукрепления реки Волги в городе Звенигово Республики Марий Эл. Основная цель проекта - предотвращение природных экологических и техногенных катастроф. При реализации проекта в Звенигово будут защищены от подтопления 54 объекта, включая социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Проект предполагает и строительство 178-метровой причальной стенки, которая готова принять теплоходы любого класса, проходящие по Волге. Так у города появится и возможность возобновить маршруты движения по реке, которые работали до середины 90-х годов: скоростные теплоходы «Метеор» до Казани, Чебоксар, Нижнего Новогорода и Тольятти. «Это даст толчок экскурсионному туризму, а столица республики получит ворота с Волги», - добавил Владимир Геронтьев.Особый интерес собравшихся вызвал проект, презентованный генеральным директором Группы компаний «Клиники диализа» Камилем Фахрутдиновым, который рассказал о необходимости и преимуществах строительства в Республике Марий Эл «Клиники амбулаторного гемодиализа». Проект, по замыслу разработчиков, несёт высокую социальную значимость: население региона получит бесплатную медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.

«Сегодня уровень обеспеченности гемодиализной помощью в России достигает 150 пациентов на 1 млн. населения, что значительно ниже, чем на Западе, где такой же показатель составляет 700 человек к 1 млн. жителей», - рассказал Камиль Фахрутдинов.

Реализация проекта на условиях государственно-частного партнёрства сделает доступной такой вид помощи жителям отдалённых районов республики.Предприниматель и фермер Вадим Агафонов презентовал на «Блиц-инвесте» проект экопарка «За Азяково». На площади 83 гектаров планируется разместить три зоны: агротуристическую, рекреационную и фермерский комплекс. Рядом разместятся конно-спортивный комплекс, сыроварня, пасека с лугами для медоносов и фруктовые сады. «Экоферма – это современный подход к земледелию и животноводству, особенно в условиях повышения спроса на натуральную продукцию. В нашем фермерском комплексе предполагается производство продуктов питания. В 2017 году на территории уже высажены овощные и ягодные культуры. Мы хотим создать зону сельского туризма с проведением экскурсий для детей и взрослых», - рассказал Вадим Агафонов.Неожиданным для многих оказался проект предпринимателя и производственника Олега Лазарева, который рассказал о строительстве в республике завода по производству учебно-тренировочных двухместных цельнокомпозитных самолётов 16-Т-ТВИСТ. Цель проекта – выпуск на рынок проекта, которого нет в России для авиационно-спортивных клубов, а также военных и гражданских училищ для обучения пилотов. Специалисты, подрядчики, площади и технический план проекта уже имеется.

«ОКБ Сухого проект поддержал. От Правительства Марий Эл мы ждём помощи о вхождении проекта в федеральную программу «Развитие авиационной промышленности в Российской Федерации на 2013-2025 годы», - добавил Олег Лазарев.

Собравшиеся услышали и о возможности разработки в Марий Эл телеметрической системы учёта потребления ресурсов в системе ЖКХ, программе по развитию животноводства на базе племзавода «Шойбулакский», а также строительстве, реконструкции и модернизации птицефебрики «Акашевской».В заключение и.о. министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл Дмитрий Пугачёв напомнил, что по результатам экспертных оценок могут быть даны поручения отраслевым министрам для методического и организационного содействия в продвижении проектов.

«Я рад, что сегодня здесь оказалось немало активных предпринимателей, руководителей крупных производств, которые готовы вкладывать собственные деньги, тратить свои силы, вкладывать душу для того, чтобы создать что-то новое и уникальное на территории Республики Марий Эл», - подытожил Дмитрий Пугачёв.