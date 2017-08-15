В рамках визита в Республику Марий Эл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор страны Андрей Чибис вместе с Главой региона Александром Евстифеевым осмотрели место под строительство школы в г. Йошкар-Оле.

Площадка под строительство новой школы определена в новом микрорайоне 9-В на ул. Яна Крастыня, д. 2-а.

«Жилье все кирпичное, хорошего качества. Степень его благоустроенности высокая. Строители выполнили свою часть работы, но обнаружена одна проблема, она относится к нарушениям административно-управленческой сферы – «забыли» построить школу. Есть полноценный земельный участок с подведенными коммуникациями. При этом так получилось, что в одной из школ этого микрорайона сформировано двенадцать первых классов. Если в самое ближайшее время – к новому учебному году – мы не решим проблему строительства учебного заведения, то на следующий год у нас будет двадцать четыре класса в начальной школе, а за четыре года – сорок восемь, и это уже будет полноценная школа», - подчеркнул руководитель республики.

Александр Евстифеев поделился с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андреем Чибисом, что уже лично обратился к федеральному Правительству с просьбой поддержать заявку Республики Марий Эл на возведение новой школы на 825 мест в Йошкар-Оле.Власти города, в свою очередь, осуществили привязку проекта строительства к местности и получили положительное заключение экспертизы.Здание нового образовательного учреждения будет трехэтажным. Школу планируется построить по проекту повторного применения: аналогичное образовательное учреждение с учетом последних требований, предъявляемых к объектам подобного рода, сейчас строится в Ижевске.

«Мы со своей стороны сделаем все необходимое, чтобы помочь республике, чтобы школа появилась. Детально обсудим, что и как необходимо сделать. Поищем для этого соответствующие инструменты и решения. Давайте вместе отработаем, чтоб эта школа появилась, детям было, где учиться. Бурьян в таком микрорайоне недопустим», - сказал Андрей Чибис.

«В бурьяне есть плюс – это земельный участок, - заметил Александр Евстифеев. – Мне иногда доводят информацию, что полноценный срок строительства школы 18 месяцев. Я хотел бы вас просить, наша задача уложиться к сентябрю 2018 года. 18 месяцев, чтоб здесь появилась школа, у нас физически нет», - обратил внимание руководитель республики.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, главный государственный жилищный инспектор страны Андрей Чибис пообещал поддержку реализации проекта.Строительство данной школы, как и многие другие социальные объекты, которые сейчас находятся в стадии разработки, призваны существенно повысить качество жизни йошкаролинцев.