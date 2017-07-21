Установка коробки на территории Помарской школы была согласована Администрацией Волжского района 22 августа 2017 года. И.О. главы администрации Браслетов А.Г. объявил об этом решении на планерке, на которой присутствовали представители администрации, школы и общественной организации, в том числе Ильина Т.А. – зам.главы Администрации района, Захаров С.А. - Руководитель Отдела по управлению муниципальным имуществом района, Павлова Н.В. – директор МОУ «Помарская СОШ», члены РОО РМЭ «Опасность в промедлении» Лапшин В.В. (председатель) и Моисеев Г.В.
Однако во время установки хоккейной коробки приехала ПОЛИЦИЯ и запретила работы по установке коробки по заявлению директора школы Павловой Н.В., которая ВЫСТУПАЕТ против установки хоккейной коробки на территории Помарской школы.
Дорогие школьники и жители с. Помары! ВАМ НЕ НУЖНА ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА – так решила директор вашей школы. А вы тоже так считаете????? Напишите свои комментарии!