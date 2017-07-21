23 августа в очередном выпуске газеты "Волжская правда" вышла статья по заголовком "Проект...без почвы под ногами", в которой говорится, что в 2016 году Региональная общественная организация "Опасность в промедлении" выиграла грант Президента Российской Федерации на строительство хоккейной коробки в селе Помары Волжского района Республики Марий Эл.

Подробнее в газете "Волжская правда" от 23 августа 2017 года.









Однако во время установки хоккейной коробки приехала ПОЛИЦИЯ и запретила работы по установке коробки по заявлению директора школы Павловой Н.В., которая ВЫСТУПАЕТ против установки хоккейной коробки на территории Помарской школы.



Дорогие школьники и жители с. Помары! ВАМ НЕ НУЖНА ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА – так решила директор вашей школы. А вы тоже так считаете????? Напишите свои комментарии! Установка коробки на территории Помарской школы была согласована Администрацией Волжского района 22 августа 2017 года. И.О. главы администрации Браслетов А.Г. объявил об этом решении на планерке, на которой присутствовали представители администрации, школы и общественной организации, в том числе Ильина Т.А. – зам.главы Администрации района, Захаров С.А. - Руководитель Отдела по управлению муниципальным имуществом района, Павлова Н.В. – директор МОУ «Помарская СОШ», члены РОО РМЭ «Опасность в промедлении» Лапшин В.В. (председатель) и Моисеев Г.В.Однако во время установки хоккейной коробки приехала ПОЛИЦИЯ и запретила работы по установке коробки по заявлению директора школы Павловой Н.В., которая ВЫСТУПАЕТ против установки хоккейной коробки на территории Помарской школы.Дорогие школьники и жители с. Помары! ВАМ НЕ НУЖНА ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА – так решила директор вашей школы. А вы тоже так считаете????? Напишите свои комментарии!

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Но дальше этого дело не пошло. С выделением для этой цели земельного участка - помогать не спешат.И вот сегодня буквально в районе 12 часов история продолжилась. В блоге Георгия Моисеева, руководитея местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по Республике Марий Эл в Волжском районе,следующее сообщение:Очевидцы прислали фотографии с места события.