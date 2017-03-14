Оказаться в рядах 1-х и 10-х классов школ Волжска стало проблематично. Для зачисления в первый – нужно занять очередь с раннего утра, в десятый – пройти конкурсный отбор. Правомерны ли препятствия ?

10-й – испытание на прочность

В редакцию обратилась мама выпускника девятого класса, которого не приняли в десятый в родной школе. Обоснованием стал приказ об индивидуальном отборе для профильного обучения.

– Директор объявила на выпускном, что будет проводиться конкурс аттестатов – решающую роль сыграют итоговые отметки, – рассказывает родительница. – И неважно, что ребенок проучился в этой школе девять лет – «тройки» могут снизить ее рейтинг, а он – превыше всего.

Так, вывешенные списки оповестили, что «кастинг» не прошли не только троечники, но даже некоторые ударники(!). Проявленная активность сына в культурно-массовой жизни школы вообще никакой роли не сыграла. Зато «высветились» незнакомые фамилии учащихся из других школ. Как же проводился отбор? Почему выпущено три девятых класса, а десятый создан только один?! Или желание продолжать обучение второстепенно?Более того, руководство другого учреждения, к которому мы относимся по прописке, тоже отказалось принять нового ученика. И только обращение в третье – возымело успех. Испытание, прямо сказать, не из легких…Выходит, в 10 класс «посторонним» вход воспрещен – добро пожаловать избранным, так?

Требования не едины

Об этой проблеме говорят вслух и печатные издания других городов. В Казани, в частности, в связи с большим количеством жалоб организована разъяснительная работа с выпускниками и их родителями. Почему волжане остаются в неведении текущих правил?Недавно назначенный на должность руководителя МУ «Отдел образования» города Волжска Юрий Белов безотлагательно согласился прокомментировать данную ситуацию.

– В настоящее время в школах №4,5,9 и Волжском городском лицее комплектование проводится на основании Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 24.12.2014 года №1490 «О формировании Перечня ОО, осуществляющих индивидуальный отбор обучающихся при приеме в муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», – пояснил он. – Все они соответствуют предъявляемым требованиям Минобрнауки и имеют право самостоятельно разрабатывать положение о наборе в старшие классы, которое должно размещаться в общедоступном месте (!). Кроме того, учащиеся знакомятся с условиями приема в 10-й под роспись. Родители – на собраниях.

У каждой из четырех школ свои критерии отбора. Но первостепенное значение имеет средний бал профильных предметов. Например, экзамены нужно сдать не ниже «тройки». Если учащийся получил «двойку» и предстоит пересдача, то, несмотря на «четверки-пятерки» в аттестате, он не будет зачислен в десятый.

Чтобы школа попала в Перечень ОО, рассматриваются следующие критерии:

- результаты ГИА в 9-х классах за три предыдущих года;

- доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации или на профильное обучение по программам среднего общего образования;

- доля выпускников, поступивших в ОО высшего образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами профильного обучения.

Министерство ежегодно формирует Перечень ОО, осуществляющий индивидуальный отбор, на основании представленных ОО заявок.

(см.ниже)

Где-то допустимо не более трех «троек» в аттестате». И никакое портфолио не поможет – оно, как выяснилось, учитывается не везде.Вообще каждое ОУ города может работать по такой схеме, но для этого нужны кадры, надлежащая материальная база, хорошие результаты ГИА и т.д.. Другой вариант – учреждения с общеобразовательными классами, где может учиться любой десятиклассник по представлению аттестата об основном общем образовании при наличии свободных мест.Заданный курс на профобразование подтверждает, что до 11-го должны дойти только сильнейшие, чему и способствуют индивидуальный отбор. Тот, кто соответствует предъявляемым требованиям, получает возможность углубленно изучать отдельные предметы, которые нужны при поступлении в вуз, за счет дополнительных часов.Создавать несколько 10-х при школе стало финансово невыгодно. Да и кадры – на вес золота. В городе дефицит учителей физики, математики, информатики, английского языка… Из-за низких доходов наблюдается отток педагогов в Татарстан, где средняя заработная плата примерно на 40 процентов больше нашей (19 тысяч и 27,5 соответственно).Остается вопрошать, почему родители не знают содержания положения о зачислении детей в 10-й класс?

«Мы в глаза его не видели, – говорит мама ученика. – С подробностями никто не ознакомил. Поставили перед фактом, что конкурс аттестатов не пройден, и до свидания».

По словам Ю.Белова, подобные ситуации подлежат рассмотрению на уровне «Отдела образования».

Первокласснику – праздник!

Разговоры о том, что очереди выстаиваются чуть свет ни заря при подаче документов в первый класс, тоже не вымысел. Какой должна быть последовательность действий мам и пап, интересуемся?

– В соответствии с пунктом 14 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01 2014 №32 прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, проводится с 1 февраля до 30 июня, – отметил руководитель МУОО. – Для детей из других районов – с 1 июля до 5 сентября. Но если набор учащихся, зарегистрированных по месту жительства, закончен раньше указанного срока, то образовательное учреждение вправе принять «чужих» до июля.

Иначе говоря, не нужно оставлять напоследок неотложные дела. Времени, чтобы оформить ребенка в школу, достаточно.Проблема может возникнуть из-за того, что многие оформляют временную прописку, которая увеличивает поток детей, «проживающих» на конкретной территории. А количество мест в классах ограничено.

За незаконный отказ в приеме в школу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 рублей до 200 тысяч – для юридических.

Опубликовано в газете "Волжская ПРАВДА" от 26 июля 2017 года.

И спрос на учителей начальной школы велик.Форс-мажор возникает, когда 100 человек набрано, и больше никого не принимают. В этом случае вы должны получить официальный отказ и с ним обратиться в Отдел образования, где будет предложено место в другом близлежащем ОУ.Нарушением является то, если прием заявлений назначен на конкретный день практически перед стартом учебного года. Это исключено(!).Все вопросы решаемы. Нужно лишь правильно подобрать «ключ» к проблеме. И ни в коем случае не «заводить» ни себя, ни детей в ответственный момент. Будьте компетентны, и счастливых всем дней в новом учебном году.