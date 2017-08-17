(орфография сохранена)

Пользователи социальной сети Звенигово возмущаются недостойным поведением отдыхающих возле реки Волги.Такочевидец

"...С 19 по 21 августа отдыхал на волге при въезде в Звенигово. Природа замечательная , очень всё красиво. За 3 дня ,что мы там были приезжало очень много народу в основном все местные жители. Ребят , что хочется сказать! Как можно так засрать берег? Неужели трудно собрать всё в пакетик и выкинуть в мусорный контейнер!? Рядом с нами припарковались на легковой машине, включили музыку на всю громкость(ладно бы музло нормальное было) открыли все двери и ушли купаться...на этой машине приехали мужчина и дети ... Покупались и когда стали уезжать из машины выкинули полторашку из под лимонада, взрослый мужчина и даже замечание не зделал детям. Вчера после обеда приехала большая компания на двух или трёх машина с детьми. Ребята приехали в гости с севера и первым делом они достали мусорные пакеты и весь мусор , что был по берегу в зоне видимости собрали, пакеты погрузили в машину! Почему тогда местные такое себе позволяют??? Ребята !!! Берегите то , что есть, столько стекла битого воляеться, ваши же дети могут порезать ноги....вобщем слов нет после увиденного бардака. Интересно , а люди которые оставляют после себя такой срачь ! У них дома так же или любят в чистоте находится? Мы всегда берём с собой побольше пакетов и собираем не только свой мусор но и ещё за хрюшками прибираемся. Природа на грани экологической катастрофы и всё это мы создаём. Чисто не там где убирают , а там где не мусорят!!!..."

, что и в Волжске и в Звенигово с 23 августа по 7 сентября пройдет всероссийская акция «Чистый берег», где сотрудники МЧС волонтеры будут убирать прибрежную зону.