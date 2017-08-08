23 августа на сайте "ВП"о завершении работы в Йошкар-Оле экономического форума «Время возможностей».Итог - в экономику Марий Эл будет вложено почти 1,5 миллиарда рублей инвестиций.Денежные средства будут направлены на реализацию четырех инвестиционных проектов. Соответствующие соглашения об этом подписаны между властями региона и инвесторами в области развития промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, а также образования.Важное соглашение было заключено с администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово» и Звениговским заводом строительного гипса. В нем речь идет о строительстве завода по производству сухих строительных смесей. Объем инвестиций составит 175 млн. рублей. Проект планируется реализовать в течение следующего года и создать до 30 новых рабочих мест.Как рассказал генеральный директор управления «Кнауф гипс Кубань» Олег Шингирий в интервью журналистам, место под строительство нового производства в Марий Эл было выбрана не случайно.

«Площадка нам идеально подходит с точки зрения логистики. Звенигово находится между Казанью и Йошкар-Олой. Казань для нас очень перспективный рынок, Йошкар-Ола, мы очень надеемся, таковым станет. В рамках подписанного соглашения мы рассчитываем, что компании будет оказана определенная административная поддержка в вопросах организации работы, выделении земельного участка под причал, который нам необходим для перевалки продукции. Со своей стороны «Кнауф» был и останется той компанией, которая приходит в регион, приводит новые технологии, честно платит налоги. То же самое мы собираемся делать в Марий Эл», - подчеркнул генеральный директор управления «Кнауф гипс Кубань» Олег Шингирий.