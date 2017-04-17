В экономику Марий Эл будет вложено почти 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Таков промежуточный финансовый итог первого межрегионального экономического Форума «Время возможностей».

Денежные средства будут направлены на реализацию четырех инвестиционных проектов. Соответствующие соглашения об этом подписаны между властями региона и инвесторами в области развития промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, а также образования.В частности, между Правительством Республики Марий Эл, Сбербанком России» и сельскохозяйственным предприятием «Лукоз» подписано соглашение о намерении строительства комплекса молочной фермы для содержания 10 тысяч коз в районе дер. Кочанур Сернурского района. Объем инвестиций составит 600 млн. рублей. Предполагаемый срок реализации инвестиционного проекта 2017-2025 годы. В рамках него предполагается создание до 80 новых рабочих мест.Другое соглашение с Сернурским сырзаводом подписано также при участии Сбербанка России. Инвестор намерен построить на территории республики завод по производству детского питания мощностью переработки 60 тонн молока в сутки. Планируемый объем инвестиций при реализации проекта - 700 млн. рублей. Предполагается создание до 50 новых рабочих мест. Оговоренный в документе срок реализации инвестпроекта до 2022 года.Не менее важное соглашение заключено с администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово» и Звениговским заводом строительного гипса. В нем речь идет о строительстве завода по производству сухих строительных смесей. Объем инвестиций составит 175 млн. рублей. Проект планируется реализовать в течение следующего года и создать до 30 новых рабочих мест.Как рассказал генеральный директор управления «Кнауф гипс Кубань» Олег Шингирий в интервью журналистам, место под строительство нового производства в Марий Эл было выбрана не случайно.

«Площадка нам идеально подходит с точки зрения логистики. Звенигово находится между Казанью и Йошкар-Олой. Казань для нас очень перспективный рынок, Йошкар-Ола, мы очень надеемся, таковым станет. В рамках подписанного соглашения мы рассчитываем, что компании будет оказана определенная административная поддержка в вопросах организации работы, выделении земельного участка под причал, который нам необходим для перевалки продукции. Со своей стороны «Кнауф» был и останется той компанией, которая приходит в регион, приводит новые технологии, честно платит налоги. То же самое мы собираемся делать в Марий Эл», - подчеркнул генеральный директор управления «Кнауф гипс Кубань» Олег Шингирий.

В целях развития экспортного потенциала российской системы образования в Марий Эл планируется создание Российско-индийского культурного центра. Соответствующее соглашение об этом заключено между Правительством республики и Марийским государственным университетом.Документом определено, что основной целью деятельности Центра станет повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг, что позволит увеличить объем инвестиций в экономику Республики Марий Эл от несырьевого экспорта.

«Говорят, что отношения изначально должны сложиться, а потом быть оформлены. Я, как юрист, вас убеждаю, что для каждого хозяйствующего субъекта, для каждого представителя бизнеса и хозяина компании весьма значим тот пакет документов, который обустраивает его деятельность. И всегда нормальный руководитель дорожит своей деловой репутацией. Поэтому то, что мы культивируем и приветствуем оформление отношений между субъектами республики, это правильно, потому что это дело чести и законных доходов», - сказал руководитель Марий Эл Александр Евстифеев, завершая официальную церемонию подписания соглашений.

Девиз экономического форума заложен в самом названии - «Время возможностей», и в этом смысле деловая встреча подтвердила и то, и другое: мероприятие стало не просто возможностью формального обозначения инвестиционно-коммерческих перспектив, а решением конкретных вопросов.