В Марий Эл стартовала уборочная кампания зерновых культур. Готовность хозяйств к работе руководитель республики Александр Евстифеев проверил на примере сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа» в Параньгинском районе, где побывал с рабочей поездкой.

Данное хозяйство занимается в основном производством молока. В структуре выручки это составляет 70 процентов. На втором месте – растениеводство: производство зерна, семян, трав и важной продовольственной культуры - картофеля.Как рассказал директор СХПК «Победа» Александр Павлов, к уборке урожая в хозяйстве приступили, как и в целом по республике, 14 августа. Зерновыми культурами на предприятии засеяно 2600 га, из них около 600 га площадей - озимые, остальные яровые: пшеница, ячмень, горох.

«Сейчас главная трудность, что зерно еще не дозрело. Озимая рожь очень влажная. Приходится в волки класть, чтоб быстрее убрать и не тратить много ГСМ на сушку. Всего по хозяйству у нас 105 человек. Среднемесячная заработная плата по году была 16 тысяч 672 рубля. За июль уже почти 20 тысяч рублей. Мы не участвует в федеральных программах, но район и республика помогают. Мы получаем субсидии на проданное молоко и поддержку растениеводства», - рассказал руководителю республики Александру Евстифееву директор СХПК «Победа» Александр Павлов.

Общая готовность хозяйств региона по уборке урожая составляет 100 процентов. Первыми в кампанию вступили Звениговский, Сернурский, Медведевский и Моркинский районы.На сегодняшний день по республике обмолочено более 10 тысяч га, урожайность составляет 28-29 центнеров с гектара. Ежедневно на полях задействовано 300 комбайнов и десятки единиц грузовой техники.

«Будем надеяться, что такая урожайность сохранится по республике и ближе к концу уборочной кампании. Хороший задел обеспечит устойчивое развитие молочного животноводства, потому что наши хозяйства будут обеспечены нужным объемом фуражного зерна. И, соответственно, сельхозпредприятия обеспечат хорошее стабильное финансовое развитие на осенне-зимнее содержание скота для молочного и мясного животноводства. С другой стороны, тот излишек зерна, который есть, наши товаропроизводители смогут продавать, когда цены будут наиболее благоприятными для конкретных хозяйств», - выразил уверенность министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Сидыганов.

С уверенностью и оптимизмом на итоги уборочной страды смотрят и в параньгинской «Победе». Предприятие является одним из ведущих хозяйств района. Руководитель республики Александр Евстифеев ознакомился с практикой выращивания зерновых культур в данном СХПК. Несмотря на капризную погоду, на протяжении последних лет здесь удается получать стабильный урожай. Вот и в этом году урожайность оказалась выше среднереспубликанских показателей и составляет 30 центнеров с гектара. Александр Евстифеев высоко оценил труд местных аграриев.

«Зерно добротное. Хозяйство работает успешно, обладает своим комбайновым парком, работают ритмично. В хозяйстве хорошая логистика, есть оборудование и цех, который позволяет подсушить урожай, затем его заскладировать. Предприятию нет необходимости сегодня продавать зерно. Оно будет сохранено и, когда рынок покажет более выгодную цену, хозяин выйдет на рынок и продаст», - отметил руководитель республики Александр Евстифеев.

В рамках выездного совещания говорили и о повышении качества урожая за счет вносимых сельхозпроизводителями удобрений на земли. Министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Юрий Сидыганов поделился, что к концу года в республике планируется запустить завод по переработке птичьего помета в гранулированные органические удобрения.Руководитель Марий Эл подчеркнул, что уборка урожая – особо значимый вопрос. В связи с этим Александр Евстифеев поручил усилить работу по проведению еженедельного мониторинга, чтобы владеть информацией о ситуации в каждом хозяйстве и при необходимости оперативно решать вопросы перенаправления техники и комбайнов.Всего под урожай текущего года в Марий Эл было посеяно более 140 тысяч гектаров зерновых культур. Несмотря на сложные погодные условия нынешнего сезона, полевые работы выполняются в запланированном объеме.