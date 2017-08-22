Сегодня в Марий Эл открылся первый в истории региона межрегиональный экономический форум «Время возможностей».

Для участия в форуме приехали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис, заместитель директора Департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Ольга Суздальцева, старший управляющий директор – главный аналитик ПАО «Сбербанк» Михаил Матовников и заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Лиана Саетова.В своём выступлении на открытии пленарного заседания форума, руководитель республики Александр Евстифеев расставил приоритеты в политике региона по отношению к инвесторам и бизнесу.

«Сегодня органы государственной власти Марий Эл работают над созданием комфортных условий для бизнеса в целом. Мы даём «зеленый свет» любому законному бизнесу, который платит налоги и официальную заработную плату. Взамен в рамках правового поля гарантируем бесплатность и эффективность работы всего административного ресурса в интересах бизнеса. Ни «любимчиков», ни «неприкасаемых» нет и не будет!», - заявил Александр Евстифеев.

Руководитель региона также подчеркнул, что во главу угла при работе с бизнесом в республике поставлено снижение административного прессинга.

«Наша республика стала пилотной площадкой реформы работы контрольно-надзорных органов. Главная задача сейчас – перевести оценку эффективности их работы с объема штрафов на контроль по результатам. На днях к нам приезжает координатор этой программы, министр «Открытого Правительства» Михаил Абызов. Мы ставим себе задачу сократить до 18 месяцев время между первым обращением о создании нового производства и вводом его в эксплуатацию. Также будет расширена практика предоставления льгот для инвесторов по налогам – транспортному, на прибыль и имущество организаций. А предприятия республики любой формы собственности получат всестороннее содействие включению их в программы поддержки промышленности и освоению новых рынков сбыта», - сказал Глава республики Марий Эл.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис рассказал о тенденциях развития рынка инвестиций в стране, назвав локомотивом роста «экономику впечатлений», для развития которой в Марий Эл есть все условия. Оценивая перспективы реализации инвестиционных проектов, представленных на форуме «Время возможностей», Андрей Чибис сказал: «Я воодушевлён теми планами, которые предлагается воплотить в жизнь на территории республики и лично готов содействовать каждому проекту».Александр Евстифеев в ответ предложил: «Сегодня у регионов-доноров много возможностей для привлечения инвесторов за счет льгот по налогам, предоставлению субсидий. Для выравнивания социально-экономического положения регионов и пользуясь присутствием на форуме представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, предлагаю возможность введения для регионов-доноров ограничений на эти действия».Межрегиональный экономический форум «Время возможностей» продолжает свою работу.