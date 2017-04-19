Сегодня руководитель республики Александр Евстифеев принял участие в пленуме Марийского Республиканского Совета Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных сил и Правоохранительных Органов.

Встреча с людьми старшего поколения прошла в символичный день празднования Государственного Флага Российской Федерации. Центральной темой повестки пленума стало патриотическое воспитание подрастающего поколения. Было отмечено, что это одна из важнейших задач ветеранских организаций.Александр Евстифеев, приветствуя собравшихся, отметил, что именно ветераны являются наставниками для молодежи, принимают непосредственное участие в патриотическом воспитании детей и юношества. «Выражаю вам слова благодарности, что всю свою сознательную жизнь вы, отработав на благо республики и Российской Федерации, и сегодня сохраняете активную жизненную позицию. В повестке у вас самые жизненные вопросы, которые только могут звучать, потому что эти вопросы касаются воспитания того общества, в котором все нам предстоит жить, а значит, они касаются будущего России, ее экономического процветания и культурных традиций. Поэтому, то, что вы считаете для себя это не только приятным делом, но и долгом чести, за это вам большое спасибо», - сказал Александр Евстифеев.Глава региона отметил тот факт, что в этом году Марийской республиканской организации ветеранов исполнилось 30 лет. Сравнив этот период с физическим возрастом человека, Александр Евстифеев сказал, что это возраст зрелости, ума, определения жизненных привычек и традиций.

«Традиции у вас сложились, порядок присутствует, в этом я убедился. С удовольствием посмотрел вашу выставку. Это не абстрактные и не придуманные вещи. Экспонаты являются ярким примером для нашей молодежи, убедительные они еще и потому, что изображенные на портретах герои – жители республики, которые своим трудом создавали материальные блага марийского края, формировали его экономику», - заметил Александр Евстифеев.

Руководитель республики обозначил, что тема патриотического воспитания молодежи находится в центре внимания федеральной власти, прежде всего, Президента России Владимира Путина.

«Говоря о патриотическом воспитании и воспитании молодежи в целом, нужно отметить: сейчас время благоприятное, чтоб заниматься этой темой, потому что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин демонстрирует заметные, очень значимые успехи в этом деле. Например, совсем другого уровня стала наша армия. Служба стала не только почетным делом, но и престижным», - озвучил Глава региона.

Александр Евстифеев, завершая выступление, заметил, что именно ветераны являются самой неравнодушной частью общества, участвуют в реализации различных республиканских проектов, в организации массовых мероприятий, сохраняют наследие прошлого и, воплощая принцип преемственности поколений, передают лучшие традиции молодым.

«Основой патриотического воспитания являются ветераны Великой Отечественной войны и труженики военного тыла. Они, к сожалению, уходят из жизни, их все меньше, и у нас возник вопрос, кто будет заниматься этим делом. Мы посоветовались и решили укрепить членство в нашей организации молодыми пенсионерами, как мы говорим, это ветераны работников образования, здравоохранения, народного хозяйства, бывших руководителей предприятий и организаций. У нас есть более 600 тысяч тружеников тыла, и они могут этим делом заниматься», - пояснила председатель Марийского Республиканского Совета Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных сил и Правоохранительных Органов Раиса Кулалаева.

Руководитель Марий Эл Александр Евстифеев отметил высокую роль ветеранских организаций в общественной жизни республики, поблагодарил представителей старшего поколения за активную жизненную позицию и пожелал собравшимся продуктивной, содержательной работы.