Сегодня руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев встретился с Председателем Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием Патрушевым.

В рамках диалога состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве, которое определяет основные аспекты взаимодействия банка и региона на ближайшие годы. Среди них – реализация инвестиционных проектов, предоставление организациям и населению высокотехнологичных банковских услуг, повышение доступности жилья для жителей Республики Марий Эл, развитие инфраструктуры в рамках создания индустриальных и технологических парков.Кроме того, стороны намерены работать вместе и над другими приоритетными проектами, а также объединить усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата в Марий Эл.

«Мы работаем в регионе с 2002 года, и за прошедшие 15 лет в экономику Марий Эл был вложен серьезный объем ресурсов. Подписанное сегодня соглашение подтверждает наши намерения в дальнейшем оказывать финансовую поддержку тем инвестпроектам, которые будут реализовываться на территории региона», — сказал Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.

Руководитель республики Александр Евстифеев подчеркнул, что Россельхозбанк – стратегический партнер регионального правительства. Как было отмечено, за время работы на территории Марий Эл кредитная организация вложила в экономику республики более 85 млрд. рублей. При этом темпы формирования кредитного портфеля только растут, например, за 8 месяцев этого года вложения банка составили 5 млрд. рублей, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года.

«Подписанное соглашение не просто формализует наши отношения, потому что они сложившиеся, длительные и взаимно успешные. Мы сегодня сделали их более актуальными, договорились о том, что сотрудничество может быть многоплановое, прежде всего, это касается субъектов малого предпринимательства, которым нужна поддержка, то есть нашим сельскохозяйственным производителям», - подчеркнул руководитель республики Александр Евстифеев.

АПК является приоритетной отраслью для банка, но при этом кредитная организация активно работает во всех сферах экономики.Кроме того, Председатель Правления Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россельхозбанк готов обеспечить банковское сопровождение различных проектов в регионе, например, расширить базналичные расчеты в рамках зарплатных карт, позволяющих работодателям минимизировать расходы, связанные с перечислением заработной платы, а также обеспечением сохранности денежных средств.

«Мы, безусловно, будем работать и дальше для того, чтобы изучить взаимовыгодные, взаимополезные секторы нашего взаимодействия. Отношения у нас складываются по-доброму, я не сомневаюсь в их успехе», - заверил руководитель республики Александр Евстифеев в завершении интервью республиканским СМИ.

Подписанное в рамках встречи Соглашение стало, своего рода, итогом общей деятельности сторон и одновременно открыло перспективы новой совместной работы, направленной на расширение деловых связей и экономического сотрудничества в различных областях и способствующей повышению эффективности развития социальной и экономической сфер республики.