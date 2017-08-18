Александр Евстифеев поздравил жителей Марий Эл с Днем Государственного Флага РФ
На официальной интернет-странице Главы Республики Марий Эл 21 августа опубликовано поздравление Александра Александровича Евстифеева по случаю Дня государственного флага РФ, отмечаемого 22 августа 2017 г.
Дорогие жители Республики Марий Эл!
Поздравляю вас с праздником – Днем Государственного Флага Российской Федерации.
Наш флаг объединяет многонациональный народ России в любви к своему Отечеству и верности родной земле, наполняет наши сердца чувством гордости за свою великую страну, за ее прошлое, настоящее и будущее.
Российский триколор узнаваем во всем мире. Непреходящие ценности главного национального символа России - это нравственный ориентир для подрастающего поколения, которому уже в скором времени предстоит внести свой вклад в развитие нашего государства и общества.
Пусть и впредь Государственный Флаг Российской Федерации будет символом патриотизма и гордости за Отечество.
От души желаю всем уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл А.А.Евстифеев
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬАлександр Евстифеев выразил обеспокоенность сроками окончания ремонта Килемарской средней школы (Марий Эл)Лично пройдя по всем трём этажам ремонтируемого здания, Глава региона побывал в пищеблоке, спортзале, проверил качество отделки, пообщался с руководителем предприятия-подрядчика. При этом Александр Евстифеев выразил обеспокоенность сроками окончания ремонта. Плановый срок завершения работ реконструкции школы - 15 августа 2017 года. Реальный срок завершения работ переносится – подрядчик обещает сдать учебную часть в срок до 1 сентября, полностью завершить работы – до 1 октября 2017 года. Но Главу республики такой подход не устроил.18/08/2017