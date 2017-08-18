Дорогие жители Республики Марий Эл!

Поздравляю вас с праздником – Днем Государственного Флага Российской Федерации.



Наш флаг объединяет многонациональный народ России в любви к своему Отечеству и верности родной земле, наполняет наши сердца чувством гордости за свою великую страну, за ее прошлое, настоящее и будущее.



Российский триколор узнаваем во всем мире. Непреходящие ценности главного национального символа России - это нравственный ориентир для подрастающего поколения, которому уже в скором времени предстоит внести свой вклад в развитие нашего государства и общества.



Пусть и впредь Государственный Флаг Российской Федерации будет символом патриотизма и гордости за Отечество.



От души желаю всем уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях!

На официальной интернет-странице Главы Республики Марий Эл 21 августапоздравление Александра Александровича Евстифеева по случаю Дня государственного флага РФ, отмечаемого 22 августа 2017 г.