Александр Евстифеев: «Первое, что мы сделаем – вернем выплаты на третьего и последующего детей».

Об этом руководитель республики Александр Евстифеев сказал, отвечая на вопрос одной из жительниц Параньгинского района, которая пришла на встречу с Главой региона и поинтересовалась, будут ли возвращены социальные выплаты возмещения ставки по банковскому кредиту.Александр Евстифеев отметил, что в регионе есть много первоочередных задач, которые требуют решения, и, что касается социальных выплат, первое, что сделает при возможности правительство республики – вернет выплаты многодетным семьям.

«В бюджете 2017 года подобных выплат не предусмотрено. Дальше, говоря о социальных выплатах, первое, что сделают республиканские власти – это вернут выплаты на третьего и последующих детей. Остальные выплаты рассмотрим, когда будем решать вопрос по бюджету», - сказал Александр Евстифеев.

Как показали предыдущие встречи, общение руководителя республики с населением проходит в конструктивном и полезном русле. На этот раз в центре внимания Александра Евстифеева оказались сразу два муниципальных образования. Руководитель республики посетил Куженерский и Параньгинский районы.Диалог по традиции начался с ответов на вопросы, которые были направлены местными жителями Президенту России Владимиру Путину, а также на «Прямую линию» Главы региона. Так, куженерцев волнует низкий уровень зарплат воспитателей и библиотекарей, строительство межпоселкового газопровода к деревням Басалаево, Соловьи, Памашнур, Шой-Шудумарь, Старый Юледур и других населенных пунктов.Что касается жителей Параньгинского района, их беспокоят вопросы завершения строительства школы в дер. Ильпанур, создание пруда в деревнях Портянур, Ирнур и Нижний Асъял. Дело в том, что много лет назад население этих деревень осталось без своего пруда. Плотину, которая была выстроена предками на реке Купшерка, смыло вешними водами. Помимо того, что, как правило, водоем является излюбленным местом отдыха, местным жителям он нужен и по другим важным причинам: пруд станет источником воды для пожарных. Кроме того, в разговоре с руководителем республики параньгинцы отметили недостаточное количество детских площадок у многоквартирных домов.В целом проблемы, которые волнуют граждан в районах республики, одинаковы: завершение строительства ФОКов, создание новых ФАПов, ремонт дорог и строительство дорожных артерий к отдаленным населенным пунктам, поддержка фермеров и сельскохозяйственных производителей.

«Мы договорились с руководством министерства сельского хозяйства, что министр объедет все районы республики без исключения и в таком же формате, как сейчас, соберет сельхозпроизводителей, выслушает все ваши вопросы. Вы посоветуетесь и примете решение, потому что пока наблюдается крайне низкая осведомленность наших фермеров о возможности участия в различных федеральных программах, которые для сельскохозяйственных производителей часто являются нужными», - отметил Александр Евстифеев.

Основные вопросы, с которыми люди обратились к Главе региона, также касались коммунальной сферы – большого износа оборудования и перевода котельных на газ, миграции сельского населения в крупные города, возобновления работы районных автовокзалов.

«Республика потеряла сеть автовокзалов, потому что они перешли в частные руки. Республика потеряла автобусное хозяйство в столице, потому что четыре раза приватизировали, часть распродали, часть сдали в утиль. Республика почти потеряла бы и троллейбусное хозяйство, если бы вовремя не были приняты меры. Поэтому тема автовокзалов известна. В республике их нет, есть только один район, где тема решена. Автовокзал будет в каждом районе республики. На это нужно время, и я приложу усилия, чтобы оно было коротким» - подчеркнул Глава региона.

В завершении состоявшихся встреч Александр Евстифеев поблагодарил жителей Куженерского и Параньгинского районов за продуктивный и полезный диалог, пожелал им крепкого здоровья, удачи, успехов и всего наилучшего.

«Это районы, которые преимущественно работают в сельскохозяйственной сфере, работают успешно. Есть проблемы с отъездом рабочих кадров. Это проблема для республики в целом. Но есть здоровое ядро в этих районах, то есть это те люди, которые работают и в государственных учреждениях, и в бизнесе, сельхозпредприниматели, и демонстрируют заметный стабильный успех. В этом мы должны их поприветствовать. Есть проблемы в здравоохранении, о них шел разговор. Очень беспокоит людей реформирование в сфере здравоохранения, объединение, создание межрайонных больниц. Это не приветствуется. Есть проблемы в образовании – материальная база, долги за тепло по прошлым периодам, даже за 2015 год. Всех без исключения беспокоит проблема дорог, потому что все понимают, что это сдерживает приход инвесторов. Жителей беспокоит общекультурная жизнь. Считается, что нет достаточной возможности окунуться в сферу культуры. А в целом, районы живут, работают и позитивно настроены. Задача власти – помогать им развиваться», - отметил руководитель республики Александр Евстифеев в интервью журналистам, подводя итог рабочей поездки.

Помимо того, что вопросы Главе региона мог задать лично каждый пришедший на встречу, свои обращения граждане оставляли и в Общественной приемной, которая действовала в фойе домов культуры.