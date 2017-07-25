Замечания и предложения экспертов Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл учтены при проведении конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах. К такому выводу пришли общественники, проанализировав утвержденный Правительством республики перечень прошедших конкурсный отбор проектов.
Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл №330 от 08 августа 2017 года «О проектах (программах) развития территорий муниципальных образований в Республике Марий Эл, основанных на местных инициативах» в список программ с распределением субсидий из республиканского бюджета вошли 38 местных инициатив, представленные всеми муниципалитетами. Из них семь проектов являются результатом работы активистов ОНФ в муниципалитетах.
Так, например, после замечаний общественников в городе Козьмодемьянске будут отремонтированы лестницы с заменой конструктивных элементов по улицам Приовражной и Разина. По результатам проверок состояния столичных дворовых хоккейных площадок в рамках акции ОНФ «Снежный фронт» ожидается реконструкция открытой хоккейной коробки около дома № 12 по улице Молодежной в селе Семеновка.
Также субсидии из республиканского бюджета будут направлены на ремонт дороги по улице Конакова в поселке Сернур Сернурского района, отмеченный сельчанами на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и установку крытых остановок для школьников в населенных пунктах Оршанского района. Напомним, в прошлом году в преддверии нового учебного года активисты Народного фронта совместно с сотрудниками Госавтоинспекции в рамках акции «Дорога в школу» при осмотре остановок, где производится посадка и высадка учеников, настоятельно рекомендовали властям обратить внимание на отсутствие крытых павильонов.
«Приятно, что предложения наших активистов, а все они являются жителями данных районов, приняты во внимание при отборе проектов, как и на муниципальном, так и на республиканском уровнях. В период социально-экономической напряженности в экономике региона данная программа станет небольшим, но необходимым подспорьем для развития инфраструктуры муниципальных образований», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.