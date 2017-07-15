Для рентабельности новой ветки газопровода в Килемарском районе необходима заинтересованность энергозатратных предприятий.

Об этом на встрече с килемарцами заявил руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев.Помимо жителей Килемар, пообщаться с руководителем региона съехались и представители всех сельских поселений района. В зале Дома культуры собралось более 300 человек. Вопросы Александру Евстифееву напрямую мог задать каждый. Обращения принимались и в Общественной приемной Главы Республики, которая в этот день работала в фойе ДК.В начале диалога руководитель региона рассказал собравшимся о ключевых направлениях расходования бюджетных средств, объемах финансирования социальной сферы, реализации планов по ремонту дорог.Затем Александр Евстифеев озвучил вопросы, заданные во время прямой линии Президента России В.В. Путина. Так, жительница Визимьяр, проживающая в трехквартирном деревянном бараке, попросила Главу государства помочь улучшить жилищные условия: в доме протекает крыша. В ответ на это руководство района доложило Главе республики, что кровля отремонтирована, проживать в доме теперь комфортно.Были даны ответы и на вопросы, присланные на прямую линию с Александром Евстифеевым, которая состоялась в середине июля. Один из них, под которым стояла коллективная подпись, касался проблемы строительства газопровода в Килемарском районе.По словам Михаила Леонтьева, и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, газификация Килемарского района, как и Юринского, не вошла в общую региональную программу, но Марий Эл, Кировская и Нижегородская области уже заключили трехстороннее соглашение с «Газпромом». Документ предполагает присоединение веток населённых пунктов Килемарского района к ветке ближайшей газораспределительной станции в Кировской области. В скором времени начнутся работы над дорожной картой по реализации этого масштабного проекта.

«Я уже встречался с руководителем «Газпрома», он прибудет в республику в первой половине сентября. Меня заверили, что «Газпром» готов активно работать, чтобы сеть была подведена к каждому дому. Проблема Килемарского района в том, что здесь пока прогнозируется слишком малое потребление газа, а необходимо, чтобы работали энергозатратные предприятия, которые и обеспечат рентабельность новой ветки газопровода. Надеюсь, что еще одна встреча даст конкретный результат», - добавил Александр Евстифеев.

В ходе оживлённого диалога килемарцы подняли и вопрос состояния дорог в районе. И.о. министра промышленности и транспорта РМЭ Дмитрий Волков сообщил, что на участке Йошкар-Ола – Козьмодемьянск заканчивается реконструкция 2 км дорожного покрытия от Красного Моста в сторону Визимьяр, уже ведутся дорожные работы на участке Йошкар-Ола – Шаранга. «Начата работа по переоформлению некоторых участков дорог в федеральную собственность, чтобы республика не тратилась на их содержание, но все дороги передать невозможно», - добавил министр.Отвечая на жалобы килемарцев относительно переполненных маршруток, недостаточного количества рейсов, неработающего автовокзала Александр Евстифеев дал поручение министру пересмотреть условия договоров с перевозчиками. Представителям малого бизнеса, пришедшим на встречу, Глава региона предложил заняться этим видом бизнеса, пообещав содействие со стороны Правительства.Импульс к развитию получили и килемарские фермеры. Отвечая на вопрос о поддержке фермерских хозяйств и малых сельхозперерабатывающих предприятий, Александр Евстифеев поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Сидыганову лично объехать всех сельхозтоваропроизводителей республики, чтобы собрать и обобщить планы развития их хозяйств для учёта этих данных при подготовке бюджета региона на 2018 год.

«Мы сельскохозяйственная республика, и планируем реализовать бренд «Марийский продукт». Для этого нам нужно знать мнение каждого предпринимателя и фермера, каждого руководителя предприятия переработки», - добавил Александр Евстифеев.

В течение двух часов диалога килемарцы задали Главе региона около 20 вопросов. Жителей интересовала работа филиалов республиканской ВТЭК, места утилизации ртутных термометров, работа банкомата в Визимьярах, реконструкция очистных сооружений, проведение водопровода в заречную часть Килемар, исправление кадастровых ошибок. В заключение встречи селяне поблагодарили Главу республики за конструктивный диалог.