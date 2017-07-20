В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл поступило обращение от родителей учащихся школы №23 г. Йошкар-Олы. Граждане жалуются, что в школе в течение года проводятся незаконные денежные сборы. Общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой проверить данные факты и в преддверии нового учебного года объявили «горячую линию» по вопросам поборов в образовательных учреждениях.

В своем письме обратившиеся отмечают, что с родителей детей, поступивших в первый класс, в начале прошлого учебного года потребовали сумму 1200 рублей на установку пластиковых окон. В мае текущего года им вновь объявили о сборе средств и вновь на пластиковые окна.«Кроме того, до этого на родительском собрании во 2-м классе в 2015-2016 учебном году классный руководитель представила нам документ, в котором говорилось, что школа просит благотворительную помощь на пластиковые окна. Взнос был добровольный, но тем не менее, потребовали заплатить по 1600 рублей. Родители предложили производить эти платежи в рамках правового поля, но данное предложение осталось без внимания руководства школы», - отмечают они в своем обращении.Родители обращают внимание общественников и на то, что библиотека школы комплектуется также за их счет. Так, в 2017 году каждый родитель учащихся первых классов заплатили по 800 рублей на покупку учебников. Подобная ситуация складывается и в других параллелях, однако, сумма возрастает от 1500 до 1800 рублей. По окончании учебного года все учебники сдаются обратно в библиотеку.Активисты Народного фронта направили письме в региональную Прокуратуру с просьбой проверить вышеизложенные факты. Напомним, в мае текущего года с подобной жалобой в региональное отделение ОНФ обратились родители Коркатовского лицея Моркинского района. После вмешательства общественников прокуратурой района была проведена проверка соблюдения федерального законодательства, в ходе которой подтвердились факты нарушения принципа добровольности при осуществлении благотворительной деятельности.По выявленным нарушениям в адрес главы администрации Моркинского района, руководителя отдела образования и директора лицея внесены представления, которые находятся на рассмотрении, а также принесено два протеста на противоречащих федеральному законодательству локальных акта образовательной организации, которые рассмотрены и удовлетворены.

«Брать с родителей учеников деньги, конечно, незаконно, но мы призываем проверяющие структуры не делать «крайними» руководителей образовательных организаций, а смотреть на проблему шире и наказывать в первую очередь тех, кто должен обеспечивать школьников всем необходимым. Вопрос обеспечения школ учебниками станет темой для разговора на ближайших заседаниях рабочей группы, а в преддверии нового учебного года в региональном отделении открыта «горячая линия» для родителей. Примеры поборов в образовательных учреждениях принимаются на электронный адрес 12region@onf.ru», - рассказала руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Татьяна Глушкова.