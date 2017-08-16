Руководитель республики Александр Евстифеев встретился с Вице-президентом, председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным.

В разговоре также приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства, руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл Сергей Сметанин и управляющий отделением Марий Эл Сбербанка России Артём Пищик.Речь шла о развитии предоставляемых кредитным учреждением услуг населению Марий Эл, расширении кредитного портфеля и о дальнейших перспективах сотрудничества.

«Сбербанк для нас – ключевое банковское учреждение. Сеть представлена и в столице республики, и в районах. Народ доверяет, испытывает уверенность, что вложенные денежные средства находятся в надежном управлении. Нельзя сказать, что у нас нет вопросов. Первый, это недостаточная сеть банкоматов, особенно в отдаленных районах. Я на этой неделе побывал в двух районах, и везде звучит один и тот же вопрос, что 1 или 2 банкомата это мало, и обслуживание идет недостаточно ритмично», - отметил Александр Евстифеев.

Руководитель республики обозначил, что в Марий Эл сегодня есть интерес к кредитным ресурсам на приемлемых условиях для бизнеса и сельскохозяйственных производителей, которые работают в формате фермерских хозяйств, индивидуальных сельхозпроизводителей.

«Нас, как республику, отношения с банком тоже интересуют, потому что мы тоже нуждаемся в кредитных ресурсах и заинтересованы, чтоб в республике все сферы жизнедеятельности были обеспечены надежными отношениями с банковской сферой», - уточнил Александр Евстифеев.

Отдельно Глава региона обозначил тему недостаточной финансовой грамотности населения.

«Хочу поднять вопрос об обучении работе с банковскими продуктами, потому что население не умеет зарабатывать, работая с банковскими продуктами. Это тоже полезно, тоже доходная часть. Вообще Сбербанк активно и интересные предложения предлагает, например, ко Дню Победы или другие. Надо уметь управлять банковскими ресурсами. Тема больше ориентирована на молодежь, но и для сохранения семейных ценностей это тоже важно», - отметил Александр Евстифеев.

В свою очередь Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин сообщил, что банк рассчитывает расширить сотрудничество и продвинуться в реализации совместных с республикой проектов. Кроме того, руководство Сбербанка заверило, что курс на улучшение сервиса и работу в интересах клиентов – жителей Марий Эл сохранится.