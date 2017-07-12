Лично пройдя по всем трём этажам ремонтируемого здания, Глава региона побывал в пищеблоке, спортзале, проверил качество отделки, пообщался с руководителем предприятия-подрядчика.
При этом Александр Евстифеев выразил обеспокоенность сроками окончания ремонта. Плановый срок завершения работ реконструкции школы - 15 августа 2017 года. Реальный срок завершения работ переносится – подрядчик обещает сдать учебную часть в срок до 1 сентября, полностью завершить работы – до 1 октября 2017 года. Но Главу республики такой подход не устроил.
«Школа не готова к 1 сентября, мы видим, что осталось много общестроительных работ. Для их завершения необходима как минимум пара месяцев. И директор не вправе начать учебный процесс во время проведения ремонта. Но нарушать технологию, снижая качество в угоду скорости выполнения работ, недопустимо. И спрос за это будет самый жесткий. Спасибо инвесторам, и пожелание им жёстче контролировать строителей. В первые дни сентября я снова приеду к вам в школу», - сказал после осмотра школы Александр Евстифеев.
Глава региона предложил администрации школы предусмотреть приемлемый и законный выход, чтобы учебный процесс начать вовремя – открыть крыло здания или организовать занятия в другом помещении для обеспечения безопасности детей.
Для справки:
В МБОУ «Килемарская средняя общеобразовательная школа» обучается 579 чел.
Здание школы построено в 1992 году. Проектом строительства школы был предусмотрен 25 –метровый бассейн, но до 2016 г. по техническим причинам бассейн не эксплуатировался. В 2016 г. произведена реконструкция бассейна и оборудования, общая стоимость работ составила 37 млн. руб.
Кроме того, в 2016 г. произведено строительство стадиона - площадки на территории указанной школы, общая стоимость работ по строительству стадиона - площадки составила 4,8 млн. руб.
Администрация МО «Килемарский муниципальный район» и АО «Транснефть - Верхняя Волга» заключили соглашение, предметом которого является безвозмездная финансовая помощь бюджету муниципального района в размере 120 млн. руб. Указанные денежные средства планируется в полном объеме потратить на оплату работ и материалов на капитальный ремонт здания школы и реконструкцию кровли здания школы. Подрядчик выполнения работ по итогам конкурса - ООО «Весна».