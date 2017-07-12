Руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев в ходе рабочей поездки посетил Килемарскую среднюю школу, где ознакомился с ходом капитального ремонта образовательного учреждения.

Лично пройдя по всем трём этажам ремонтируемого здания, Глава региона побывал в пищеблоке, спортзале, проверил качество отделки, пообщался с руководителем предприятия-подрядчика.При этом Александр Евстифеев выразил обеспокоенность сроками окончания ремонта. Плановый срок завершения работ реконструкции школы - 15 августа 2017 года. Реальный срок завершения работ переносится – подрядчик обещает сдать учебную часть в срок до 1 сентября, полностью завершить работы – до 1 октября 2017 года. Но Главу республики такой подход не устроил.

«Школа не готова к 1 сентября, мы видим, что осталось много общестроительных работ. Для их завершения необходима как минимум пара месяцев. И директор не вправе начать учебный процесс во время проведения ремонта. Но нарушать технологию, снижая качество в угоду скорости выполнения работ, недопустимо. И спрос за это будет самый жесткий. Спасибо инвесторам, и пожелание им жёстче контролировать строителей. В первые дни сентября я снова приеду к вам в школу», - сказал после осмотра школы Александр Евстифеев.

Глава региона предложил администрации школы предусмотреть приемлемый и законный выход, чтобы учебный процесс начать вовремя – открыть крыло здания или организовать занятия в другом помещении для обеспечения безопасности детей.