Социальная защита и подготовка к новому учебному году детей-сирот – эти темы стали сегодня основными в поездке руководителя республики в Медведевский район.

Александр Евстифеев посетил Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ознакомился с ситуацией в этой части социальной сферы республики, пообщавшись с руководителями всех детских домов региона.В Марий Эл в настоящее время функционируют 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых находится чуть более 250 детей-сирот.История Люльпанского детского дома начинается с 1937 года. В этом году он отметит 80 лет со дня его основания. В настоящее время здесь воспитываются 42 ребенка.Директор Люльпанского центра Андрей Михайлов показал руководителю республики Александру Евстифееву территорию учреждения, рассказал, что на приусадебном участке, где ребята выращивают овощи, осуществляется, в том числе, и трудовое обучение воспитанников.Глава региона Александр Евстифеев ознакомился с работой детдома, осмотрел кабинеты социально-бытовой ориентации, лечебной физкультуры, физиотерапии, творческие мастерские, учебные классы, спальные комнаты, залы для спортивных и музыкальных занятий, библиотеку. Руководитель республики обратил внимание директора на отсутствие мастерских для мальчиков – столярных либо других, которые позволили бы обучать мужскому делу.Директор Андрей Михайлов, отвечая на вопросы Главы региона, рассказал, что кирпичное трехэтажное здание, в котором размещается Люльпанский центр, построено в 1973 году и было реконструировано в 1993 году. В результате чего самые младшие воспитанники стали жить в более комфортных условиях, в группах, специально оборудованных для детей дошкольного возраста.Александр Евстифеев задал вопросы о питании ребят, о том, тепло ли в комнатах и классах, о досуге и занятиях спортом. В детском доме есть своя спортивная команда, так что спорт является неотъемлемой частью жизни воспитанников детского дома. Под руководством опытных инструкторов по физической культуре команды Люльпанского центра в течение многих лет становятся победителями районных и республиканских соревнований по футболу, волейболу и баскетболу. Гордятся здесь и личными достижениями ребят.Александр Евстифеев поинтересовался, следит ли руководство за судьбой тех, кто начинает свою жизнь самостоятельно, отметив, что важным является не только сохранение доброй атмосферы в детском доме, но и забота о том, чтобы дальнейшая судьба воспитанников не оставалась без внимания и поддержки. Обеспечение жильем выпускников – еще один вопрос, который задал руководитель республики.Самих воспитанников в это время в центре не оказалось. Как рассказал директор, на лето они отправляются на отдых на базу дачи «Орловка», принадлежащую детскому дому, и в оздоровительные лагеря республики.После осмотра Люльпанского центра Глава региона Александр Евстифеев пообщался с директорами всех детских домов.

«Необходимо и обязательно нам сегодня поговорить, насколько мы готовы к новому учебному году. У нас в республике функционирует восемь детских домов, которые принадлежат трем ведомствам. В ведении министерства образования и науки находится три организации для детей-сирот, министерства соцразвития – четыре организации и одно учреждение находится в ведении минздрава республики. Тема воспитания детей-сирот очень важная. Республиканскую власть она интересует. Это не только вопросы материальной базы, но и надлежащей организации воспитательной работы, организации быта, питания – все эти вопросы не могут оставаться без внимания власти. Пренебрегать этими обязанностями и относиться к ним формально – недопустимо», - сказал Александр Евстифеев, начиная совещание.

В таком составе встреча состоялась впервые. Именно она позволила глубоко и профессионально поговорить о проблемах деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях реорганизации и реструктуризации учреждений, прошедшей в республике два года назад.Как рассказали руководители детских домов, в последние годы детей достаточно активно берут в семьи под опеку или усыновляют. Иногда дети возвращаются в свои родные семьи, но только в том случае, если есть уверенность, что им там будет лучше.Трудности, которые преодолевает руководство детских домов, типичны: недостаточное финансирование на питание и одежду воспитанников, изношенность транспорта для перевозки детей. Кроме того, директора единогласно отметили потребность в ремонте учреждений, в установке детских и спортивных площадок, в проведении асфальтирования территории детдомов. Что касается подготовки к новому учебному году, единственная проблема – это отсутствие рабочих тетрадей, в остальном, например, в обеспечении детей одеждой и обувью трудностей нет, помогли спонсоры и волонтеры, которые закупили все необходимое.Александр Евстифеев поинтересовался, сколько нужно денежных средств, чтоб каждый ребенок был обеспечен рабочими материалами для обучения в полном объеме. Отдельно руководитель республики остановился на теме транспортного обеспечения.

«Одно дело, когда в детдоме 200 детей, другое – когда 15. Отсюда и транспортная обеспеченность, и лимиты на ремонт, обслуживание и на ГСМ. Другого критерия нет. Пока бюджет республики не может себе позволить парк в каждом детском доме, поэтому оптимальные расчеты прошу представить», - обозначил министру образования Александр Евстифеев.

Руководитель республики заострил внимание участников совещания на разработке унифицированных мастерских для мальчиков с наполнением необходимого оборудования.

«Подчеркиваю, именно унифицированные, потому что это позволит оптимизировать цену при закупке и обеспечить сервисное обслуживание или ремонт при эксплуатации», - сказал Александр Евстифеев.

Остальные прозвучавшие вопросы также были взяты на контроль Главы региона и будут проработаны.

«Первая встреча с руководителями детских домов республики состоялась по моей просьбе и инициативе. Обусловлено это тем, что через две недели 1 сентября и руководство республики интересует вопрос готовности детдомов к учебному году. Обсуждены вопросы и иного экономического свойства: состояние зданий, текущий и капитальный ремонты, нарекания на дорожное покрытие внутри территорий, вопросы спорта, культуры, лечения детей, заработной платы работников, сама насущная жизнь детских домов и их коллективов. Договорились о следующей встрече, наметили план работы», - в интервью журналистам подвел итог совещания руководитель республики Александр Евстифеев.

При этом Глава региона подчеркнул, что главная задача государства состоит в том, чтобы минимальные потребности детей, и в особенности детей-сирот, были обеспечены.