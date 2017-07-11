«Ростелеком» организовал «День сервиса» для жителей многоквартирных домов на улице Прохорова в девятом микрорайоне города Йошкар-Олы. Цель акции – получить обратную связь от абонентов о пользовании услугами компании и на месте решить возможные технические проблемы.

Во время мероприятия горожане могли проконсультироваться по актуальным предложениям и тарифам, по начислениям за услуги связи, оставить заявку на подключение. В демонстрационной зоне «Интерактивного ТВ» желающие тестировали сервисы «Управление просмотром», «Караоке», «Видеопрокат» и др.Кроме того, для детей и взрослых была организована развлекательная программа с веселыми конкурсами и различными мастер-классами.

«Выездной формат мероприятий предоставляет возможность абонентам получить в режиме онлайн ответы на возникающие вопросы, а также оперативно решить технические проблемы. Подобные акции позволяют выявить слабые места в работе и наиболее эффективно донести до потенциальных клиентов исчерпывающую информацию об услугах и специальных предложениях компании», – отметила и.о. директора по работе с массовым сегментом филиала в РМЭ ПАО «Ростелеком» Елена Норкина.

«Ростелеком» готов провести акцию «День сервиса» во дворах многоквартирных домов Йошкар-Олы в течение августа – сентября. Заявку на проведение мероприятия можно отправить на электронную почту