Руководитель республики Александр Евстифеев встретился с представителями местных садоводческих товариществ для обсуждения их проблем.

Разговор состоялся в СНТ «Малиновка». Необходимо отметить, что встреча в подобном формате прошла впервые и была организована по инициативе Главы региона.В ходе общения Александр Евстифеев рассказал дачникам, что по его поручению в ближайшее время будут обустроены торговые места для реализации продукции садоводов. Точки для сбыта овощей, выращенных на дачных участках, благоустроят в Йошкар-Оле.

«Сегодня у нас тема, как поступить с урожаем 17-го года. Я дал поручение мэру. Он должен открыть 135 участков для того, чтобы садоводы могли бесплатно получить там право торговать излишками своей продукции. 135 участков по городу. Решение должно быть принято в ближайшее время», - сказал руководитель республики Александр Евстифеев.

В целом проблемы дачников, которые обсуждались в товариществе, традиционны и хорошо известны властям. В первую очередь, это автобусное сообщение и высокие тарифы на электроэнергию. Садоводы также попросили у Александра Евстифеева сделать дороги на дачных маршрутах. Кроме того, собравшиеся пожаловались руководителю республики на перебои водоснабжения в дачных поселках, на заброшенные участки, обветшавшие энергосети и водопроводы.Говорили также и о возможности передачи линий электропередачи, так как их содержание ложится дополнительным финансовым бременем на садоводов и увеличивает размер ежегодных членских взносов.Помимо самого Главы региона на вопросы садоводов также ответили временно исполняющий обязанности министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Дмитрий Волков и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС Энерго Марий Эл» Екатерина Вахитова.Универсального пути решения всех проблем садоводов не существует. Но есть принципиальная позиция республиканских властей: в рамках закона действовать исключительно в интересах граждан. Многие вопросы были разъяснены в процессе состоявшейся встречи, дачники получили консультации и рекомендации для дальнейших действий.В настоящее время в Марий Эл насчитывается более 100 садоводческих и огороднических объединений. Вовлеченность граждан в них достаточно внушительная. По подсчетам более 150 тысяч жителей республики так или иначе связаны с садоводством.