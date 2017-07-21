Об этом стало известно в ходе встречи руководителя республики Александра Евстифеева с жителями муниципального образования.

В начале разговора Глава региона подробно рассказал собравшимся о ключевых направлениях расходования бюджетных средств, объёмах финансирования социальной сферы, затратах на ремонт дорог, проблемах кадровой политики, вопросах нехватки рабочих мест и повышения заработной платы. При этом Александр Евстифеев отметил, что Республика Марий Эл по всем позициям собираемости налогов за последние месяцы вышла на первое место среди 14-ти субъектов Приволжского федерального округа.Глава региона, говоря о здравоохранении, подчеркнул, что из Резервного фонда Президента Российской Федерации республика получила 300 млн. рублей, 245 из которых было направлено на решение проблем медицины, которых сегодня немало. Например, только кадровый дефицит в отрасли сейчас составляет 250 человек.В системе образования также сложилась непростая ситуация: по республике нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет колоссальную цифру – это 4,5 тысячи мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, более 240 школ требуют ремонта кровель. Много вопросов связано с перевозкой детей в сельской местности – из отдаленных населенных пунктов до образовательных учреждений.Создание рабочих мест и повышение заработной платы – отдельная тема разговора. В Юринском районе доходы граждан сегодня самые низкие по республике.

«Обращаясь к бизнесу, я вам говорю: есть намерение увеличить бюджет Юринского района, но мне хочется услышать тех, кто привлекает на работу жителей района – увеличивайте заработную плату. Мы готовы помогать вам, но и вы начинайте шевелиться и поднимайте зарплату. Давайте договоримся: на сколько процентов республика увеличивает бюджет района, настолько процентов вы увеличиваете заработную плату. Тем, кто будет вести себя партнерски, я обещаю поддержку в административном вопросе или любом другом на уровне власти и в рамках закона. Увеличивайте зарплату и платите налоги – тогда наше движение будет реальным», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Кроме того, он добавил, что на уровне Правительства региона также принимаются соответствующие решения: в ближайшее время расходы на содержание аппарата чиновников будут сокращены на 10 процентов.Дороги – другая ожидаемая и актуальная тема. Руководитель республики заявил: дорожным строительством власти будут заниматься. Одна из задач – сделать опорную сеть дорог, которая позволит обеспечить сообщение муниципальных образований со столицей и районов между собой.

«Обращаюсь к строителям и тем, кто занимается дорожным хозяйством: дороги мы начнем делать и ремонтировать не из столицы в сторону Юрино, а из Юрино в сторону столицы. Сначала пусть юряне ездят по хорошей дороге, а потом чиновники. Это принципиальное решение», - сказал Александр Евстифеев, обратив внимание, что первоочередная задача – сделать дороги с надлежащим покрытием.

При этом руководитель республики обратился к строителям, подчеркнув, что приедет вновь, чтобы проверить качество проведенного ремонта дорог.

«Сейчас ехал, и уже на отремонтированных участках вижу, что есть ямы. Заявляю вам, если на новых кусках, которые сделали недавно, вы не заделаете ямы, у вас будут большие проблемы», - обозначил Александр Евстифеев.

Во время выступления Глава региона персонально ответил на вопросы, присланные ему жителями Юринского района на Прямую линию, которая прошла в середине июля.После Александр Евстифеев ответил и на другие вопросы, заданные присутствующими в зале людьми. Основными темами общения стали строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры: это вопросы газификации, функционирования районной больницы, работы местной бани, уборки улиц, освещения поселка в ночное время, медицинского и лекарственного обеспечения населения, социальной поддержки граждан.

«По газу самая тяжелая проблема для вашего района. Трудность заключается в обеспечении магистральным газопроводом. Я был на приеме у руководства «Газпрома». Нам говорят, обеспечьте максимальное потребление газом. Должны быть энергозатратные предприятия в районе, которые будут потреблять газ. Нужно их создавать, вместе с ними создавать и рабочие места», - обратился к представителям районного бизнеса руководитель республики Александр Евстифеев.

Помимо тем социально-экономического блока, юрян интересовали вопросы паромной переправы, строительства Дома культуры и работы Юринского историко-художественного музея им. Г. П. Лосева.По сложившейся традиции во встрече руководителя республики с населением принимали участие члены правительства региона.Самые «острые» вопросы были заданы министру здравоохранения республики Марине Паньковой. Пришедших на встречу интересовало, будет ли местной больнице возвращен статус районной, построят ли в Юрине морг, будет ли обеспечено население полноценным медицинским обслуживанием, когда заработает стоматологический кабинет, который полностью оборудован, но помощь не оказывается, так как в районе нет стоматолога и многие другие вопросы.По всем озвученным темам были даны ответы. Что касается работы Юринской больницы, Глава региона пообещал, что вопрос обязательно будет проработан.Всего в ходе встречи, которая продолжалась почти два часа, было задано около 20 вопросов.

«Озвученные проблемы традиционны для каждого района республики. Это проблемы с дорогами. Особенно остро стоит проблема с медициной, потому что здесь проведена некая реформа здравоохранения. Стационарное лечебное учреждение переведено в два соседних района. Жителям это неудобно. Они просят, чтоб Правительство республики рассмотрело вопрос и по возможности восстановило ранее существовавшую схему оказания медицинских услуг. Что касается образования, вопросы тоже традиционные. Учитывая, что на дворе 1 сентября, встал вопрос об учебниках: жители просят, чтобы учебники были. Хорошо, что ставят вопросы не только о хлебе насущном, но и прозвучали вопросы из сферы культуры. Просят помочь в части библиотеки. В общем, хорошая здоровая жизнь в районе, давайте все вместе работать, чтоб она улучшилась», - подвел итог встречи с жителями Юринского района руководитель республики Александр Евстифеев.

Встреча прошла в одном из восстановленных залов замка Шереметева – картинной галерее. Главе регионе показали и другие достопримечательности усадебно-архитектурного комплекса. Изменения в музее-усадьбе начались в 2001 году. Сначала была отреставрирована кровля замка, затем постепенно друг за другом восстанавливались комнаты. Александр Евстифев побывал в русской и арабской гостиных, Скобелевском кабинете, китайской столовой, подвалах замка, которые впервые были открыты для посетителей около пяти лет назад.