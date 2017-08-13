Руководитель республики Александр Евстифеев посетил дом для переселенцев из аварийного жилья.Кирпичный трехэтажный дом на 22 квартиры по ул. Чавайна, 17 в пос. Медведево с полной отделкой и индивидуальным поквартирным отоплением будет готов принять новоселов в самые ближайшие дни.Удобная планировка, просторные помещения, ванная комната, балконы – руководитель республики Александр Евстифеев побывал в двух квартирах и положительно оценил увиденное.

«Построенное жилье достойного качества. Произведены не только общестроительные работы, но и отделочные. В обеих квартирах я спрашивал хозяев, они довольны качеством отделки. Это умный, энергосберегающий дом. Здесь разумно предусмотрено отопление и подготовка горячей воды –индивидуальный котел, магистральный газопровод. Я пожелал хозяевам, чтоб побыстрее в доме пахло пирогами. А вообще всем новоселам, кто должен получить свои квартиры до 1 сентября, мы желаем хорошего настроения, и чтоб все их ожидания, мечты сбылись», - сказал руководитель республики Александр Евстифеев.

В ходе встречи с Главой региона будущие новосёлы выразили благодарность за строительство жилья. Многоквартирный дом имеет современный архитектурный облик. Обустроена дворовая территория, рядом детский сад, средняя общеобразовательная школа, недалеко – церковь, стадион и спортивный комплекс «Витязь».

«Мы жили в бараке с 1989 года и все это время ждали новой квартиры. Муж уже умер, мы живем втроем с дочерью и зятем. Все условия здесь - вода, газ - все есть. Площадь понравилась. Светло, просторно, уютно. Мы по ходу действия стройки следили, приходили каждый день, смотрели. Дом сразу понравился, тихо, нешумно», - сказала будущий новосел Елена Короткова.

В новые квадратные метры районного центра переедут 8 семей, в общей сложности это 19 человек. Тем самым в Медведевском муниципальном образовании будет завершена реализация мероприятий по выполнению программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы».В целом программу первой пятилетки по переселению граждан из аварийного жилья Республика Марий Эл завершает эффективно. Региональное правительство строго выдерживает сроки переселения, обозначенные в Указе Президента Российской Федерации и федеральных законах, особое внимание уделяется качеству строительства.

«Программа развивается успешно. Сейчас в стадии завершения находится тема расселения тех домов, которые в качестве аварийных были признаны до 1 января 2012 года. Речь идет о майских Указах Президента России. Это колоссальные деньги, на республику было выделено более 3,5 миллиардов рублей. До 1 сентября нам осталось переселить 229 квартир, это 610 человек», - отметил руководитель Марий Эл Александр Евстифеев.

Последний этап программы по переселению граждан из аварийного жилья завершится к сентябрю этого года, но очевидно, что будет следующий, считают в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

«Мы ожидаем, что программа будет пролонгирована. Это вероятнее всего, потому что вопрос полностью не решается. У нас на сегодняшний день уже такое же количество граждан имеется, которые нуждаются в действии подобной программы. Хочу сказать, что жилье переселенцам предоставляется очень качественное. Им повезло. Такого качества не везде строятся дома. Я много поездил, повидал, принимал объекты. Качество наших строителей вызывает хорошее впечатление», - подчеркнул недавно вступивший в должность министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Михаил Леонтьев.

Президентская программа действительно не имеет аналогов по масштабам охвата граждан и социальной значимости. Только в Марий Эл под переселение попали более 7 тыс. человек.Всего по республике на момент принятия программы необходимо было ликвидировать почти 102 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, построить и приобрести 2 680 квартир.Что касается Медведевского района, в рамках реализации Программы на его территории за 5 лет введены в эксплуатацию 22 многоквартирных дома, в которых для переселения граждан из аварийного жилья предназначено 517 квартир площадью 22,4 тыс. кв.м. За весь период реализации программы в данном муниципальном образовании ликвидировано свыше 20 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, это 110 аварийных многоквартирных дома.