В Пензе состоялась встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами и временно исполняющими обязанности руководителей субъектов Приволжского федерального округа. Главная тема разговора – вопросы развития жилищного строительства.

В совещании приняла участие делегация из Республики Марий Эл, которую возглавил Глава региона Александр Евстифеев.Открывая встречу, Дмитрий Медведев подчеркнул, что вопросы развития жилищного строительства актуальны для очень значительной части населения страны, потому как свой дом и квартира – это не просто желание жить в комфортных условиях, а основа жизненного благополучия.

«Меры государственной поддержки позволили улучшить жилищные условия молодым семьям, военнослужащим, сиротам, ветеранам, многим другим людям, которые обеспечены дополнительными социальными гарантиями. Изменение ситуации на рынке недвижимости заставляет застройщиков лучше продумывать свою маркетинговую стратегию. Мы видим, что быстрее покупают квартиры там, где используются более современные технологии, где уходят от скучной застройки, предлагая более комфортное и красивое жильё и где создаются условия для развития городской среды, появляются инфраструктурные объекты: поликлиники, детские сады, школы, спортивные площадки», – отметил Дмитрий Медведев, добавив, что все представленные регионы имеют собственные успешные проекты в этих сферах.

«Нужно обменяться опытом, уверен, что это поможет сделать политику эффективной», - сказал Председатель Правительства страны.

Премьер-министр России обозначил, что данная встреча в Пензе дает возможность выработать наиболее эффективную политику по решению поставленных вопросов не только в ПФО, но и на общероссийском уровне.

«По-настоящему комфортная городская среда может создаваться только при участии самих граждан, самих людей, которые там живут. И здесь тоже есть свои идеи, свои проекты. В Марий Эл, например, граждане выступают заказчиками и контролёрами работ по благоустройству в рамках партийного проекта «Городская среда», в Пензенской области есть свои идеи по расширению проекта на частный сектор и целый ряд других идей», - констатировал Дмитрий Медведев.

Всего в рамках визита Председателя Правительства РФ в Пензенскую область обсуждались 4 темы: развитие программы «Доступное жилье», вопросы ипотечного кредитования, городская среда и благоустройство, строительство школ и подготовка к новому учебному году.