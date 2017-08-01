Сотрудники УИС Марий Эл приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу».Школьные принадлежности, канцелярские товары, купленные на добровольные пожертвования сотрудников и работников ведомства, передали Республиканскому центру психолого-педагогической и социальной помощи населению «Доверие».В преддверии начала нового учебного года организаторы акции «Собери ребенка в школу» – Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи населению «Доверие», обратились с просьбой об оказании благотворительной помощи малоимущим семьям. Сотрудники УИС не остались равнодушными. В добровольном сборе денежных средств участвовали сотрудники и работники из всех подразделений марийского Управления исполнения наказаний. В итоге собрали более 30 тысяч рублей, на которые закупили альбомы, краски, цветную бумагу, тетради, ручки, линейки, пластилин и многое другое, всего двадцать наименований. Неравнодушные люди приносили не только деньги, но и канцелярские принадлежности.Временно исполняющий обязанности начальника республиканского Управления исполнения наказаний Евгений Швецов встретился с руководством центра и передал подарки, приобретенные для школьников.Исполняющая обязанности директора Республиканского центра психолого-педагогической и социальной помощи населению «Доверие» Ольга Роженцова радушно встретила гостей и рассказала о деятельности учреждения.

- На социальном обслуживании в нашем центре состоит около двух тысяч семей, в которых воспитываются более 4500 детей, около 300 детей - инвалидов, почти 280 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, - поделилась Ольга Александровна. – Мы всегда рады любой помощи и выражаем всем сотрудникам ведомства, принявшим участие в акции, огромную благодарность. Видели бы вы радостные глаза детей, когда они получают пакеты с подарками! Спасибо большое за вашу доброту и участие!

Руководитель центра заверила, что очень скоро школьные наборы будут вручены детям – инвалидам и школьникам из семей, находящимся в социально-опасном положении.Евгений Швецов в свою очередь выразил уверенность, что и в будущем сотрудники ведомства не останутся в стороне, и будут оказывать необходимую поддержку.