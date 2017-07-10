«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения для одного из подразделений «Сернурского сырзавода» в Республике Марий Эл. В рамках проекта установлены 4 IP- видеокамеры на территории цеха производства оригинальных сыров, находящегося в Сернурском районе республики.

Видеокамеры работают в круглосуточном режиме, запись ведется на гибридный видеорегистратор со сроком хранения 30 суток. Просмотр изображения возможен через интернет и предоставляется только руководству и лицам, ответственным за охрану порядка.

«Видеомониторинг цеха позволит контролировать производство сыров и обработку оборудования, поможет предотвратить кражи и хищения и проследить за исполнением трудовой дисциплины», – прокомментировал заместитель директора ЗАО «Сернурский сырзавод» Тарас Кожанов.

«Расширение партнерских отношений с бизнес-клиентами – одно из ключевых направлений работы «Ростелекома». Компания готова предложить эффективные решения в области телекоммуникаций, которые будут способствовать успешному развитию предприятий», – отметил и.о директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Дмитрий Барцев.

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет быстро и просто организовать контроль в помещениях и на открытых территориях. Запись изображения может осуществляться как на персональный компьютер заказчика, так и в дата-центр компании. Для системы видеонаблюдения в зависимости от задач устанавливаются IP- или аналоговые видеокамеры. Основные преимущества данной услуги – индивидуальное проектирование системы для каждого клиента, монтаж, настройка и подключение оборудования, а также организация удаленного доступа к видеозаписям по заявке клиента и техническое обслуживание системы.«Сернурский сырзавод» является одним из ведущих предприятий республики Марий Эл по переработке молока. Завод производит различные виды сыров, среди которых есть как классические «Голландский», «Пошехонский», «Российский» так и малознакомые широкой публике «Марсенталь», сыр для жарки «Сернурский Халумис» и другие. На предприятии налажено производство уникальной для России продукции на основе козьего молока с собственной фермы предприятия.