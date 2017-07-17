На одном из участков Сернурского тракта будет сделан пешеходный переход.

Такое поручение руководитель республики Александр Евстифеев дал дорожным службам столицы Марий Эл во время выезда с целью проверки ремонта йошкар-олинских дорог.Александр Евстифеев посетил два ремонтируемых участка улично-дорожной сети Йошкар-Олы, чтобы проконтролировать темпы и качество работ, организованных администрацией города.Глава региона осмотрел участок дорожной артерии по улице Дружбы от ул. Машиностроителей до ул. Анциферова. Эта дорога вызывала большое количество нареканий со стороны водителей и местных жителей.В ходе ремонта было снято деформированное дорожное покрытие и уложено новое. Также подрядная организация обустроила тротуары и установила бортовые камни. В настоящее время завершаются работы по укладке асфальтового покрытия. Затем на дороге появится разметка и будут установлены знаки.Длина отремонтированного участка дороги - 0,7 км. Контракт стоимостью 15,8 млн. рублей предусматривает также благоустройство газонов и обочин. Гарантийный срок на новое асфальтовое покрытие составит 4 года. Срок выполнения работ по контракту - 1 сентября, но участок будет сдан досрочно: открытие улицы Дружбы для движения автотранспорта запланировано на 11 августа.После осмотра ремонта данной дороги руководитель республики Александр Евстифеев отметил, что работы выполняются качественно. При этом Глава региона подчеркнул, что ограничиваться ремонтом только лишь данного участка нельзя.

«На одном километре появится полноценная дорога, но дальше снова идут ямы. Если сейчас у нас не получается дорогу закончить в полном объеме, то ее нужно привести в допустимое состояние уже в этом году. Весной необходимо вернуться на этот участок и завершить его полностью», - поставил задачу мэру Йошкар-Олы Александр Евстифеев и пообещал в будущем проверить качество нового асфальта лично.

После осмотра улицы Дружбы руководитель республики побывал на Сернурском тракте, где сейчас ведётся ремонт проезжего участка протяжённостью чуть более одного километра. Он не был закрыт для автомобилистов, так как соединяет выезд из города с ул. К.Либкнехта, на которой расположена Городская больница, поэтому работы поочередно выполнялись на одной полосе движения.На данный момент здесь укладывается новое асфальтовое покрытие. Стоимость работ, согласно контракту, составила чуть более 9 млн. рублей.Во время осмотра данного участка дороги руководитель республики Александр Евстифеев пообщался с одной из местных жительниц, которая обратилась к Главе региона с просьбой сделать пешеходный переход и оборудовать тротуар.

«Просьба жительницы вполне закономерна. Строительство тротуара – это тема, требующая серьезной документальной и финансовой проработки, поэтому она взята мэром в работу, а зебра – тема законная, - сказал Александр Евстифеев. - В этом году по ремонту и обустройству дорог мы находимся в начале пути. Обстоятельно мы будем этот вопрос прорабатывать при формировании бюджета на будущий год. Тема дорог остается приоритетной. Для нас важно все, но, в первую очередь, не только объемы, но и качество. В данном случае подрядчик нарушает на несколько дней сроки по договору, но подгонять мы не будем, чтоб не пострадало качество», - пояснил руководитель республики.

Глава региона Александр Евстифеев отдельно остановился на вопросе качества выполняемых работ, подчеркнув, что контроль за проведением дорожного ремонта необходимо ужесточить и провести дополнительную экспертизу на предмет того, как дорожники выполняют свои обязательства с точки зрения применения материалов.

«Раньше у нас вообще не было гарантийного срока. С 2013 года мы стали его повышать. С 2014 года мы сделали два года гарантии, в 2015-м – три года, в этом году – четыре. В прошлом году две дороги на пятилетнюю гарантию выходили», - проинформировал мэр г. Йошкар-Олы Евгений Маслов.

Александр Евстифеев также поинтересовался, куда девается и как используется в дальнейшем асфальтовая крошка, которая остается после снятия старого дорожного покрытия.

«Для ремонта дворовых территорий проездов к местам общественного пользования в городе», - пояснил подрядчик.

В целом рабочие обещают дорогам долгую жизнь. Ведь ремонт делается с использованием новых технологий. Добавить дегтя в бочку меда может разве что нерадивый подрядчик. Поэтому по поручению руководителя республики Александра Евстифеева рассматривается не только экономическая сторона вопроса, но и учитывается профессионализм тех компаний, которые претендуют на участие в конкурсе, чтобы выполнять какие-либо виды ремонтных работ.Руководитель республики Александр Евстифеев поставил мэру столицы Марий Эл Евгению Маслову задачу завершить ремонтные работы на данных участках городских улиц в запланированные сроки и взять этот вопрос на особый контроль.