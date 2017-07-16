8 августа 2017 года в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в Чебоксарах осмотрел инфраструктуру старого комплекса Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы нового комплекса Чувашского кадетского корпуса ПФО, побеседовал с кадетами и их родителями.

В мероприятиях приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, генеральный директор ПАО Химпром Сергей Науман, начальник отдела Дальней и Военно-транспортной авиации Военно-Воздушных Сил ВКС ВС РФ Александр Цылев, директор Чувашского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова Татьяна Казакова и другие.Открывая торжественную церемонию, Михаил Бабич подчеркнул, что с учетом стесненности и невозможности дальнейшего развития инфраструктуры существующего кадетского корпуса, устаревшей материально – технической базы и в связи с пожеланиями родителей кадет по улучшению качества образования в учреждении, совместно с органами государственной власти Чувашской Республики, представителями социально ориентированного бизнеса, в первую очередь, Группы компаний «РЕНОВА» – генеральным партнером проекта, принято решение о выборе территории для строительства нового кадетского корпуса.Строительные работы в Новоюжном микрорайоне столицы Чувашии начались в июле текущего года и завершатся к сентябрю 2018 года. Кадетский корпус будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение планируется принимать школьников – как жителей республики, так и из других регионов.Для оказания шефской помощи Минобороны России за кадетским корпусом закреплены филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Сызрань), две войсковые части.При софинансировании попечителей и благотворительной помощи ГК «РЕНОВА» планируется построить комплекс кадетского корпуса на 400 человек.В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы планируется построить до сентября 2019 года крытый ледовый каток для развития зимних видов спорта.Создание инфраструктуры кадетского корпуса будет способствовать развитию прилегающей территории, в том числе парковой зоны, где разместятся фонтаны, аллеи, появятся освещенные пешеходные и велодорожки, игровая площадка, детский городок, скульптуры. Парк станет одним из 15 городских объектов, которые войдут в федеральную программу по созданию комфортной городской среды.

«Пройдет всего лишь год, и на этом месте будет новый, оснащенный по последнему слову техники и образовательным методикам, кадетский корпус. Это учебно-образовательное учреждение позволит дать самое современное, как сегодня принято говорить – самое конкурентоспособное образование. По окончании кадетского корпуса ребята, я уверен, смогут поступать в самые лучшие высшие военно-учебные заведения, учебные заведения специальных, правоохранительных органов и в лучшие гражданские вузы по тому профилю, который они сами себе определят. Очень важно, что в стенах этого кадетского корпуса мы будем растить не просто будущих офицеров, а граждан нашей страны, патриотов, которые всю свою дальнейшую деятельность посвятят служению Отечеству на том поприще, которое они сами выберут», – отметил полпред.

Михаил Бабич поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке данного решения, кто начал и ведет строительные работы, родителей, которые поддержали идею кадетского образования. Полпред также сообщил, что старое задние школы останется в системе образования и патриотического воспитания молодежи республики.Напомним, 28 июня текущего года Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг в Москве подписали соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса и оказанию шефской помощи. Это будет шестой кадетский корпус, созданный в рамках реализации окружного проекта «КаДетство».27 июля текущего года в Чебоксарах состоялось расширенное заседание Попечительского совета бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова».Участники заседания утвердили состав Попечительского совета, сопредседателями которого являются заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.