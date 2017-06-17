В рамках Года гражданской обороны, объявленного в системе МЧС России, в Чебоксарах состоялась встреча ветеранов спасательных ведомств трех соседних республик – Чувашии, Марий Эл и Татарстана.На заливе у монумента – символа республики – «Мать-Покровительницы» гостей чевствовали первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашии полковник внутренней службы Герман Михайлов, председатель Совета ветеранов МЧС России Приволжского федерального округа генерал-лейтенант в отставке Петр Третьяков, руководитель Совета ветеранов МЧС России Чувашской Республики подполковник внутренней службы в отставке Георгий Фадеев иветераны-огнеборцы.Под звуки баяна и звонкие голоса ансамбля «Сулам» прозвучало приветствие.

– Добрый день, дорогие ветераны! Стала традицией встреча ветеранов трех соседних республик Татарстана, Марий Эл и Чувашии, – обратился к собравшимся Герман Михайлов. – В этом, безусловно, большая заслуга Петра Андреевича и руководителей совета ветеранов субъектов Приволжского федерального округа. В 2015 году первооткрывателем таких встреч был Татарстан. В Год пожарной охраны – Марий Эл. Сегодня мы рады приветствовать вас на чувашской земле! Хочется пожелать, чтобы наша встреча прошла плодотворно и в памяти остались только яркие впечатления о солнечной Чувашии.

В свою очередь, Петр Третьяков, приветствуя собравшихся, отметил, что подобные совместные сборы уже становятся доброй традицией.Отведав вкусный чувашский каравай, ветераны в отличном настроении отправились на обзорную экскурсию по городу, в ходе которой познакомились с исторической частью и современным обликом Чебоксар, осмотрели многочисленные архитектурные достопримечательности столицы республики. Впечатлил долгожданных гостей Чувашский национальный музей, в фондах которого в настоящее время хранится более 198 тысяч предметов, являющихся богатым материалом для изучения истории, культуры, экономики, быта и природы республики.В ходе обзорного мероприятия делегация посетила недавно открытый на фасаде чебоксарской 4 пожарно-спасательной части Монумент пожарным и спасателям. Здесь их встретил начальник Чувашского главка МЧС России генерал-майор Станислав Антонов, вместе с которым все желающие возложили цветы к памятнику.

– Благодарю всех за отклик на приглашение посетить чувашский край, – обратился к ветеранам Станислав Юрьевич. – Такие встречи в неформальной обстановке способствуют укреплению дружественных связей и сохранению традиций пожарного братства.

После завершения увлекательной экскурсии общение участников встречи продолжилось. Коллектив из Татарстана преподнес в дар принимающей стороне народные песни, друзья из Марий Эл выступили под гармонь и балалайку с задорными вокальными номерами. Яркие выступления ансамблей Чувашского главка МЧС России «Служу Отечеству» и «Сулам» никого не оставили равнодушными.Не обошлось без поздравлений и награждений. Под громкие аплодисменты присутствующих генерал-майор Станислав Антонов и генерал-лейтенант в отставке Петр Третьяков вручили медали «XXV лет МЧС России» ветеранам пожарной охраны Юрию Михайлову, Юрию Степанову; Почетную грамоту МЧС России – Оксане Ефименко; нагрудный знак ««Почетный ветеран ПРЦ МЧС России» – Петру Сергееву, Валерию Смирнову, Николаю Спиридонову; благодарности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – Александру Васильеву, Виктору Дунчику, Нине Горшковой, Владимиру Краснову, Юлии Кольцовой, Анатолию Кордону, Петру Кудряшову, Георгию Максимову, Евгению Максимову, Людмиле Матвеевой, Юрию Никандрову, Василию Степанову, Владиславу Эльмен.Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. Прощаясь, ветераны соседних субъектов поблагодарили организаторов за возможность познакомиться с красотами города и пообщаться с коллегами, вспомнить годы службы. Единогласно все согласились, что такие встречи необходимы.