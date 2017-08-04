Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта и любители физической культуры!

От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!



Занятия физической культурой и спортом сегодня являются нормой жизни, несут людям здоровье, силу, красоту, закаляют характер и учат преодолевать трудности.



День физкультурника – хороший повод подвести итоги прошедшего спортивного года, который порадовал жителей Марий Эл яркими победами и заслуженными успехами наших спортсменов.



По итогам ежегодного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы за 2016 год Республика Марий Эл заняла 11 место в группе регионов Российской Федерации с численностью населения до 1 млн. человек. Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в республике составило 39%, что значительно выше, чем в среднем по России.



Дорогие друзья!



Желаю, чтобы спорт оставался стилем вашей жизни. Будьте в отличной форме, стремитесь вперёд, занимайте заслуженные призовые места на всех жизненных пьедесталах и верьте в свою удачу! Пусть воля к победе и здоровый спортивный азарт никогда не покидают вас!

НаПравительства Республики Марий Эл 10 августа опубликован текст поздравления.