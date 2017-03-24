Строители республики отмечают свой профессиональный праздник. По традиции он пройдет в это воскресенье.

В преддверии Дня строителя сегодня в Йошкар-Оле наградили лучших работников отрасли. Государственные награды, Почетные грамоты и Благодарности вручил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл Сергей Сметанин.

От имени руководителя региона Александра Евстифеева перед награждением он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что благодаря труду строителей создаются условия для комфортной жизни людей.

«Благодаря вам меняется к лучшему облик наших городов и поселков. Строятся новые жилые дома и общественные здания. Многое сделано, но впереди стоят новые серьезные вызовы. Вы, реализуя миссию профессии, создаете качественно новый уровень жизни в республике. Необходимо широко внедрять экологически чистые и безопасные технологии, передовые инженерные разработки и оригинальные конструкторские решения», - зачитал приветствие от имени Главы региона Сергей Сметанин.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл пожелал работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и побед.Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Марий Эл» было присвоено электросварщику Звениговской ПМК филиала ОАО «Марспецмонтаж» Эрику Аброскину, прессовщику стеновых изделий кирпичного производства ОАО «Стройкерамика» Артуру Геворкяну, главному инженеру ООО «Вектор» Сергею Гурылеву, руководителю группы инженерно-строительного отдела ОАО «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» Ирине Емельяновой, ведущему инженеру инженерно-строительного отдела ОАО «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» Светлане Журавлевой, штукатуру Специализированного строительного управления-5 Тамаре Кушаковой, генеральному директору ООО «Митра-Плюс» Сергею Отмахову, генеральному директору ООО Научно-производственное предприятие «СКАТ» Александру Пермикину, главному механику Строительно-монтажного управления № 2 Ивану Ушакову.Еще 16 работников строительной отрасли получили из рук Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергея Сметанина Почетные грамоты Правительства Республики Марий Эл и Благодарности Главы Республики Марий Эл.Также с профессиональным праздником строителей поздравили Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков, временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Леонтьев, мэр г.Йошкар-Олы Евгений Маслов, председатель Марийской Республиканской организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации Александр Кузынов.