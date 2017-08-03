Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам сохранения, предотвращения загрязнения и рациональном использовании реки Волги.

Встреча, в которой приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, а также руководители 15 субъектов страны, состоялась в Волгограде.Александр Евстифеев, говоря о теме совещания, подчеркнул ее актуальность. Руководитель Республики Марий Эл обратил внимание на важность того, что проблема рассматривается на высшем государственном уровне.

«Все, что касается отдельного субъекта, касается и всех субъектов вместе. В этом смысле нам не нужно идти по пути разговоров, у нас это есть, а этой проблемы нет. Нужно говорить, что проблемы есть у каждого из нас и вместе с этими проблемами бороться, потому что мы все зависим друг от друга, потому что Волга движется по субъектам каскадно, и, естественно, проблемы накапливаются и «скатываются» вниз. В общем, с чем нужно обязательно бороться», - сказал Александр Евстифеев.

Председатель Правительства Российской Федерации отметил, что Волга — это не просто символ России, неотъемлемая часть культурного кода страны, ее истории, уникальный природный памятник. Это еще и экономическая артерия России: на территории Волжского бассейна проживают более 60 миллионов человек. Это важнейшая трасса, источник воды и энергии для городов и поселков, предприятий промышленности и сельского хозяйства.Именно здесь сложилась самая напряженная экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно хуже, чем общая в стране. В Волгу попадает более трети всех российских загрязненных стоков. Причина — физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, их низкая эффективность. Со сточными водами в реку поступают свыше 2,3 миллиона тонн загрязняющих веществ.Еще одна проблема — захламленность реки затонувшими судами. Ситуация осложняется тем, что Волга, по мнению экологов, исчерпала ресурсы к самоочищению. Если ничего не предпринимать, то в недалекой перспективе волжская вода может стать непригодной для людей.

«Нам предстоит большая работа, чтобы река снова стала чистой. Для этого мы приступили к формированию нового приоритетного проекта по очищению и сохранению Волги в рамках соответствующего приоритета «Экология». Что нужно сделать в первую очередь: конечно, нужно наладить в Волжском бассейне экологический мониторинг состояния окружающей среды, запустить строительство, модернизацию очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, внедрить на предприятиях наилучшие технологии по очистке сточных вод, а на вредных производствах в обязательном порядке установить современные автоматизированные системы контроля стоков», - обозначил задачи Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общий объём по программе «Оздоровление Волги» составляет 257 млрд. рублей. Проект долгосрочный и рассчитан до 2025 года. В регионах также появятся свои проекты по очистке и сохранению Волги.