7 августа 2017 года на 80-м году жизни перестало биться сердце прекрасной женщины, великого врача-педиатра, замечательного, хорошо известного и уважаемого в Республике Марий Эл человека, талантливого руководителя, многолетнего бессменного главного врача Йошкар-Олинской детской городской больницы, заслуженного врача Марийской АССР и Российской Федерации, Почетного гражданина г. Йошкар-Олы – Лелии Ивановны Соколовой.



55 лет Лелия Ивановна посвятила детскому здравоохранению Республики Марий Эл, продлению и спасению тысяч детских жизней. Ее судьба – замечательный пример того, какой ясной и яркой становится жизнь, когда главное — честный, созидательный труд, призвание, творчество и вдохновенное служение своему высокому призванию.



Жители Республики Марий Эл разных поколений знают Лелию Ивановну как талантливого врача-педиатра, активного общественного деятеля, одного из самых заслуженных и уважаемых людей Марийского Края.



В нашей памяти Лелия Ивановна была и навсегда останется высококлассным специалистом, внесшим огромный вклад в развитие детского здравоохранения, ответственным и инициативным руководителем, мудрым, уважаемым учителем для молодых специалистов, внимательным и чутким врачом.



Лелия Ивановна Соколова родилась 26 февраля 1938 года в г. Йошкар-Оле. В победный 1945-й она пошла в первый класс. Окончила женскую школу №9 г.Йошкар-Олы (1945-1955), затем в 1961 году Казанский медицинский институт по специальности "Педиатрия". После окончания вуза до 1968 года работала врачом-педиатром детской больницы г.Миасса Челябинской области. Затем вернулась в г. Йошкар-Олу.



Лелия Ивановна прошла путь от участкового врача и заведующей отделением до главного врача Йошкар-Олинской детской городской больницы, проработав в этой должности 36 лет.



О таких, как Лелия Ивановна Соколова, принято говорить — человек-эпоха. Вся ее жизнь была примером самоотверженного служения детям и педиатрии. Она была бесконечно предана любимому делу, своей профессии, воспитала целую плеяду прекрасных, талантливых врачей, которые сегодня продолжают ее дело.



Лелия Ивановна была умелым организатором. Под ее руководством создана целая сеть учреждений детского здравоохранения в г. Йошкар-Оле: три детских поликлиники, отделение восстановительного лечения, две молочные кухни. В 2015 году построено и сдано в эксплуатацию новое здание детской поликлиники №3, которая является базовым учреждением по оказанию специализированной и диагностической помощи детям города.



С 1985 года Лелия Ивановна неоднократно избиралась депутатом Ленинского районного Совета Народных депутатов г. Йошкар-Олы и Городского Совета. В 1990 году являлась депутатом, заместителем председателя Верховного Совета Марийской АССР 12-го созыва.



Лелия Ивановна учила «лечить сердцем» и вместе с тем была человеком удивительно сильной воли, а в профессии — образцом железной дисциплины. Любовь, как главное лекарство в руках доктора, считала одной из формул успеха в своем деле. За каждого больного ребенка переживала, как за своего. Если малышу нужна была кровь, давала свою.



За свой вдохновенный труд, выдающиеся достижения в области здравоохранения, Лелия Ивановна по праву была удостоена высоких государственных наград.



За заслуги в развитии детского здравоохранения Республики Марий Эл Лелия Ивановна Соколова награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», орденом «Знак Почета», Почетными званиями «Заслуженный врач МАССР» и «Заслуженный врач Российской Федерации», званием «Почетный гражданин г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл», медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл», орденом «За заслуги перед Марий Эл II степени», Почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, неоднократными Благодарностями Министра здравоохранения Республики Марий Эл и Управления здравоохранения администрации ГО «Город Йошкар-Ола», Почетной грамотой Администрации ГО «Город Йошкар-Ола».



За огромный вклад в отрасль здравоохранения, за самоотверженный труд на благо здоровья детей, за активную общественную жизнь, доброжелательность и отзывчивость в 2006 году ее имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».



Уход Лелии Ивановны — большая утрата для здравоохранения Республики Марий Эл, для всех, кто сохранит воспоминания о ней в своих сердцах.



Память о Лелии Ивановне Соколовой, легенде детского здравоохранения Республики Марий Эл, навсегда останется в наших сердцах.



Выражаем искренние соболезнования родным и близким Лелии Ивановны в связи с невосполнимой утратой дорогого человека.



Светлая память!

8 августа на сайте Главы Республики Марий Эл былнекролог от имени руководителя Республики Марий Эл А.А.Евстифеева и членов Правительства Республики Марий Эл в связи со смертью Лелии Ивановны Соколовой 7 августа 2017 г.