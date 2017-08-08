8 августа в Волгограде Председатель Правительства Дмитрий Медведев провел совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги.

Дмитрий Медведев обратился к присутствующим со вступительным словом:

Перед совещанием Председатель Правительства осмотрел с борта теплохода объекты водохозяйственной инфраструктуры Волгограда, в том числе строящиеся объекты берегоукрепления правого берега Волги.Мы сегодня встретились в рамках тех совещаний, которые у нас проходят по экологической проблематике. Одно из таких совещаний на прошлой неделе было проведено Президентом, оно было посвящено Байкалу. А второе совещание, наше сегодняшнее, посвящено защите от загрязнения нашей основной европейской реки Волги.Это две очень важные экологические и в то же время человеческие темы, которые были определены ещё в Послании Президента, и сегодня мы будем говорить о предотвращении загрязнения и рациональном использовании Волги.Прежде чем перейти к повестке, несколько слов о документе, который имеет непосредственное отношение к Волге. Я подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального плана страны, которые связаны со строительством Нижегородского низконапорного гидроузла.Он должен быть сдан в эксплуатацию к 2021 году, после чего на этом мелководном участке реки будут сняты ограничения по грузо- и пассажироперевозкам. И сквозное судоходство по Волге как водной трассе международного значения будет сохранено, что исключительно важно.Деньги на эти цели в проекте бюджета заложены. Общий объём финансирования строительства Нижегородского гидроузла составит порядка 43,5 млрд рублей.Говорю об этом, во-первых, потому, что документ только что подписал, во-вторых, он имеет тоже непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего совещания.Теперь по другим позициям, связанным с темой совещания.Очевидно, что Волга – это действительно не просто символ России, неотъемлемая часть культурного кода нашей страны, её истории, уникальный природный памятник, но ещё и экономическая артерия нашей страны. Напомню, что в бассейне Волги живёт более 60 млн человек – больше трети населения страны. Это, конечно, и важнейшая транспортная составляющая, которая соединяет многие регионы, перевозит более половины всех речных пассажиров и грузов, источник воды и энергии для городов и посёлков, предприятий промышленности и сельского хозяйства. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла.

"...Волга – это действительно не просто символ России, неотъемлемая часть культурного кода нашей страны, её истории, уникальный природный памятник, но ещё и экономическая артерия нашей страны. Напомню, что в бассейне Волги живёт более 60 млн человек – больше трети населения страны. Это, конечно, и важнейшая транспортная составляющая, которая соединяет многие регионы, перевозит более половины всех речных пассажиров и грузов, источник воды и энергии для городов и посёлков, предприятий промышленности и сельского хозяйства. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла..."

Так что очевидно, что проблематика, которой мы занимаемся, имеет, по сути, общегосударственное значение.Очевидно и другое. Именно в бассейне Волги сложилась самая напряжённая экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно хуже, чем общая ситуация в стране. В воды Волги попадает более трети – 38%, если говорить точно, – всех российских загрязнённых стоков.Причина известна: физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, их низкая эффективность. Не меньший вред причиняют отходы сельского хозяйства. Кроме того, река захламлена затонувшими судами.Ежегодно в Волгу сбрасывается свыше 5,5 куб. км загрязнённых сточных вод. Нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Со сточными водами в реку поступает свыше 2,5 млн т загрязняющих веществ в год. По разным оценкам, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая не только обычные, но даже нефтеналивные. Так что ситуация весьма тревожная.Она осложняется, по мнению экологов, тем, что Волга уже исчерпала свои возможности по самоочищению. После постройки дамб волжские водохранилища стали практически непроточными, загрязнения не вымываются течением, а накапливаются на дне Волги. Это наносит серьёзный ущерб её биологическим ресурсам. Поэтому если ничего не предпринимать, то в недалёкой по историческим меркам перспективе волжская вода вообще может стать непригодной для людей.Нам предстоит большая работа, чтобы река снова стала чистой. Для этого мы приступили к формированию нового приоритетного проекта по очищению и сохранению Волги в рамках соответствующего приоритета «Экология». Что нужно сделать в первую очередь: конечно, нужно наладить в Волжском бассейне экологический мониторинг состояния окружающей среды, запустить строительство, модернизацию очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства, внедрить на предприятиях наилучшие технологии по очистке сточных вод, а на вредных производствах в обязательном порядке установить современные автоматизированные системы контроля стоков. Это то, что нужно сделать в первую очередь.

"...Ежегодно в Волгу сбрасывается свыше 5,5 куб. км загрязнённых сточных вод. Нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Со сточными водами в реку поступает свыше 2,5 млн т загрязняющих веществ в год. По разным оценкам, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая не только обычные, но даже нефтеналивные. Так что ситуация весьма тревожная..."

обращаясь к С.Донскому

С.Донской:

Есть и некоторые другие проблемы, о которых мы тоже поговорим.Особое внимание также нужно уделить низовью Волги, сохранению уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Собственно, мы здесь практически и находимся. Требуется дополнительное обводнение реки Ахтубы с Волгоградского водохранилища. Нужно в целом улучшать пропускную способность гидротехнических сооружений, восстановить проточность рек, создать условия для воспроизводства рыбы. Конечно, очень важно, чтобы идея по восстановлению Волги, по её сбережению дошла до каждого жителя приволжских регионов. Нужно развивать добровольческие начинания, волонтёрство. Понятно, что жить в нормальных условиях хотят все, пить нормальную, чистую воду, но для этого нужно помнить в том числе о том, чего нельзя делать.Эта работа потребует системного подхода, скоординированных усилий со стороны федерального центра, всех приволжских регионов и, конечно, бизнеса. В регионах должны появиться свои проекты по очистке и сохранению Волги. Нам всем вместе нужно подумать, как эти проекты финансировать, как привлекать инвестиции. Сегодня мы поговорим о предложениях, которые на сей счёт имеются. Общий объём по программе, которая была разработана, составляет 257 млрд рублей. Это долгосрочная программа, она рассчитана до 2025 года, но это не означает, что мы должны всё это вынести на 2025 год в расчёте на то, что потом будет легче и деньги появятся. Нам нужно приступать к исполнению этой программы немедленно. Соединить все имеющиеся источники.В том числе посмотреть на перспективу 2018, 2019 и 2020 годов. По подсчётам Минприроды, требуется в следующем году около миллиарда рублей и потом приблизительно по 11 млрд рублей в 2019 и 2020 годах. Нужно подумать об источниках этих средств, но очевидно, что такие источники должны быть найдены.Переходим к обсуждению. Слово Министру природных ресурсов и экологии. Пожалуйста, Сергей Ефимович ().Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги! Как Вы сказали, поступление в бассейн загрязнённых сточных вод, а также влияние объектов накопленного ущерба – это одни из ключевых причин, формирующих неблагоприятную экологическую ситуацию на Волге. На решение именно этих проблем нацелен приоритетный проект «Оздоровление Волги».Теперь о конкретных механизмах и инструментах, которые мы в рамках этого приоритетного проекта хотим использовать и применять.Первое – это ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Она будет осуществляться в рамках утверждённого приоритетного проекта «Чистая страна», который сейчас уже действует. На сегодня выделено 69 «горячих точек» в различных регионах Волжского бассейна. По многим из них уже практически ведётся работа, плюс сейчас формируется перечень остальных объектов, исходя из рейтинга их опасности.Предварительная оценка бюджета направления в рамках «Чистой страны» – 34 млрд рублей.Теперь несколько слов о проблемах реки, связанных с регулированием стока. Строительство водохранилищ на Волге в своё время позволило решить многие водохозяйственные проблемы, но они тем не менее сказались на Нижней Волге. В результате было утрачено 98% нерестовых площадей белуги, 80% – осётра, 40% – севрюги. Из 3,5 тыс. га осетровых нерестохранилищ в нижнем течении Волги сохранилось всего 430 га.

"...Строительство водохранилищ на Волге в своё время позволило решить многие водохозяйственные проблемы, но они тем не менее сказались на Нижней Волге. В результате было утрачено 98% нерестовых площадей белуги, 80% – осётра, 40% – севрюги. Из 3,5 тыс. га осетровых нерестохранилищ в нижнем течении Волги сохранилось всего 430 га..."

Именно поэтому в проект отдельно мы включили комплекс мер по оздоровлению уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Мы предлагаем обеспечить дополнительное обводнение Ахтубы в меженные периоды путём строительства водопропускного сооружения с расходом около 100 кубометров в секунду. Этот проект предусматривает восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем, рыбоходных каналов, проведение рыбохозяйственной мелиорации. Эти задачи планируем решать совместно с Минсельхозом России, Росрыболовством, органами исполнительной власти Волгоградской и Астраханской областей. Здесь общий объём финансирования направления – 37 млрд рублей.Теперь перейду к наиболее важной части приоритетного проекта – мерам по снижению антропогенного воздействия и сокращению поступления загрязнённых сточных вод. Здесь причина – неудовлетворительное состояние очистных сооружений. Это касается всех 17 регионов, прилегающих непосредственно к Волге. В качестве решения мы видим следующие мероприятия.

"...Здесь причина – неудовлетворительное состояние очистных сооружений. Это касается всех 17 регионов, прилегающих непосредственно к Волге. В качестве решения мы видим следующие мероприятия..."

Первое. В ближайшее время Росприроднадзор проводит инвентаризацию источников негативного воздействия на водные объекты, их ранжирование по степени опасности. На основании результатов инвентаризации каждый регион подготовит региональные проекты по аналогии с федеральным.Вторым шагом станет установка к 2020 году автоматизированных систем по контролю за сточными водами на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I, II категорий опасности.И наконец, самый главный элемент проекта – это строительство, реконструкция, модернизация самих объектов очистки сточных вод жилищно-коммунального хозяйства и предприятий. Исходим из того, что строительство и реконструкция на предприятиях и в ЖКХ будут реализовываться на принципах наилучших доступных технологий, так называемых НДТ, и в связи с этим просим коллег из Минпромторга о приоритетной поддержке местных предприятий.Хозяйствующими субъектами в рамках соответствующих соглашений с Росприроднадзором сейчас реализуется около 60 мероприятий по переводу водоснабжения на оборотное, сокращению сброса загрязнений общим объёмом инвестиций свыше 33 млрд рублей. И здесь важно, чтобы при реализации инвестиционных проектов в секторе коммунального хозяйства были задействованы максимально эффективные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня инструменты финансирования. В связи с этим просим субъекты Российской Федерации совместно с Минстроем России, ФАС обеспечить целевое использование части средств от оказания услуг по водоотведению на реализацию проекта по модернизации очистных сооружений ЖКХ. Это поможет нам дополнительно аккумулировать, по нашим оценкам, порядка 7 млрд рублей в год.Кроме того, важно, чтобы плата за негативное воздействие на водные объекты (а 95% этой платы остаётся в региональном бюджете) также была направлена на снижение этого воздействия, фактически целевым образом.Также считаем необходимым обеспечить (срок – 2019 год) ввод нормы об обязательной очистке сточных вод предприятий – абонентов волжских водоканалов до их сброса в централизованной системе водоотведения. Напомню: ранее мы уже несколько раз переносили срок действия этой нормы закона о водоснабжении и водоотведении. Она существует, но с 2019 года, считаем, здесь её можно было бы уже применять.Вместе с тем, учитывая комплексность задач проекта, его ресурсоёмкость, хотели бы подробно остановиться на источниках и механизмах финансирования. В целях стимулирования внедрения наилучших доступных технологий планируется создание специального фонда, наделённого функциями центра компетенций и финансового института. Аналогичный опыт есть уже в сфере ЖКХ (он накоплен в рамках деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ), на базе которого мы и предлагаем поддерживать инвестиционные проекты по очистным сооружениям коммунальной инфраструктуры. Предварительно на поддержку деятельности фонда начиная с 2019 года потребуется не менее 10 млрд рублей ежегодно за весь период реализации проекта.В качестве источников дополнительных доходов федерального бюджета на реализацию приоритетного проекта мы рассматриваем, во-первых, индексацию платы за пользование водными объектами. В соответствии с ранее принятыми решениями плата повышается на 15% ежегодно, что позволит за период реализации проекта дополнительно привлечь порядка 20 млрд рублей. Во-вторых, однократное увеличение ставки платы за использование акватории водных объектов, а также ставки платы за использование водных объектов без забора водных ресурсов для целей производства электрической энергии. Это позволит привлечь порядка 14 млрд рублей до 2025 года, 1 млрд рублей, в частности, – уже в следующем году. Последствия такой корректировки платы мы просчитали с коллегами из Минфина и пришли к выводу, что на ведении бизнеса она особо не скажется.В целом бюджет приоритетного проекта составляет 257 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 114 млрд рублей, средства региональных бюджетов – 44,5 млрд рублей и внебюджетные источники – 98 млрд рублей.Вместе с тем для реализации приоритетного проекта объективно существует потребность в дополнительных средствах федерального бюджета. В 2018 году она оценивается в 980 млн рублей, а в 2019 и 2020 годах – по 11 млрд рублей. Эти суммы приведены с учётом их использования на поддержку деятельности в том числе фонда по модернизации очистных сооружений.В результате реализации проекта мы планируем добиться сокращения сброса загрязнённых вод в 9 раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда и обеспечить сохранение биоразнообразия реки Волги, улучшение условий воспроизводства водных биологических ресурсов.И ещё два направления, которые тоже поставлены в качестве цели, – это сохранить уникальную систему Волго-Ахтубинской поймы, дельту Волги и, самое главное, улучшить качество жизни 60 млн россиян.