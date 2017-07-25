Столичная Госавтоинспекция продолжает проводить акцию «Безопасный двор-детям!».Профилактические мероприятия по детской дорожной безопасности полицейские проводят каждый день. Очередное мероприятие прошло в одном из больших жилых дворов по улице Баумана. Цель проводимых мероприятий -повышение дорожной грамотности и снижение дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов. Для участия в празднике собралось много гостей, детей и взрослых. Старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Йошкар-Оле майор полиции Ирина Цепаева и ростовая кукла Светофор Светофорович торжественно открыли праздник.Для детворы специалисты жилищно-эксплуатационной компании подготовили дворовую территорию к проведению спортивного праздника. Мальчишки и девчонки соревновались на быстроту и ловкость: прыгали в длину, отжимались и подтягивались на турнике. Автоинспекторы задавали мальчишкам и девчонкам вопросы на знание правил дорожного движения, а оценивало их компетентное жюри. Все участники мероприятия были награждены памятными подаркам, грамотами и медалями.

"Однако, самый главный результат мероприятия, - как отметил начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Овчинников, - то, что дети еще раз вспомнили правила дорожного движения, закрепили практические навыки, а это значит, что на дороге они будут чувствовать себя более уверенно, и будут подавать хороший пример своим сверстникам".

Проведение подобных мероприятий способствует повышению правовой культуры и устойчивых стереотипов безопасного поведения юных участников дорожного движения. От автоинспекторов каждый присутствующий ребенок получил в подарок светоотражающий браслет.