Эксперты Общероссийского народного фронта в Марий Эл и Чувашии провели совместное заседание региональных групп общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Главным вопросом межрегионального мероприятия стало предложение по созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг административных центров обеих республик.

Предметный разговор о формировании «зеленых щитов» вокруг крупных населенных пунктов регионов начал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин. Он напомнил, что ранее Народный фронт выступил с законопроектом по созданию лесопарковых зеленых поясов и соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 января 2017 г.

«Важнейшая его цель – реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду. Сегодня в связи с общим ухудшением экологической обстановки в регионах России крайне актуальным является создание и сохранение зеленых массивов вокруг административных центров, причем не разрозненно, а в качестве единых естественных экологических систем», – сказал Руслан Гизатуллин.

Руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Марий Эл Валерий Черных в своем выступлении подчеркнул, что в составе лесопаркового зеленого пояса будут объединены не только леса, но и водные ресурсы, луга, поймы. «При этом присваиваемый зеленым массивам новый статус не отменяет пользователя, сохраняет его права и обязанности. Так, хозяйствующий субъект может и должен не только использовать имеющиеся ресурсы, но и заниматься их защитой и восстановлением», – прокомментировал Черных.

В ходе заседания представители и эксперты Народного фронта в Марий Эл и Чувашии выразили общее мнение о том, что создание «зеленых щитов» вокруг административных центров и других населенных пунктов республик позволит избежать экологической дегрессии зеленых насаждений в парках и городских лесах, будет способствовать экологическому развитию территорий.В последнее время в Марий Эл прошел ряд резонансных инцидентов, связанных с вырубкой деревьев в черте города. Обусловлено это тем, что природные зоны не всегда обладают защитным статусом. В случае его присвоения на таких территориях будет запрещено капитальное строительство, за исключением рекреационных, медицинских, спортивных или образовательных учреждений. При застройке лесопарковые зоны должны будут «прирасти» равноценной площадью с обязательными компенсационными посадками деревьев, а любое строительство или вырубка будут возможны только по факту публичных обсуждений с жителями города.В финале межрегионального заседания представители Народного фронта в Марий Эл и Чувашии озвучили свое намерение выступить в ближайшее время с инициативой создания «зеленых щитов» вокруг Йошкар-Олы и Чебоксар.

«Мы полагаем, что у общественности она найдет поддержку, ведь сегодня многим понятно, что такие зеленые массивы – будущее городов, каркас экологического благополучия», – заключил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Чувашии Владимир Михайлов.